快訊／英王胞弟捲性侵醜聞　安德魯王子頭銜被撤、收回住所

▲英國安德魯（Prince Andrew）王子頭銜被撤銷。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

英國王室今日宣布重磅消息，國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）正式撤銷弟弟安德魯（Prince Andrew）的王子頭銜，同時要求他搬離位於溫莎大公園的官邸。這項決定與安德魯多年來捲入性犯罪醜聞及其與已故美國金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係有關，進一步彰顯王室對此事的擔憂。

根據王室發表的聲明，安德魯的王室身份將被完全取消，他已不再享有「王子」的稱謂、頭銜及相關榮譽，未來只能以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）的名字示人。此外，他也接獲通知，必須搬離長期居住的溫莎住所，另尋私人居所安置。王室強調，儘管安德魯持續否認相關指控，基於嚴重性與影響，這些措施是必要的。

這一決定出現在指控艾普斯坦性罪行的受害者朱弗里（Virginia Giuffre）的回憶錄出版後。朱弗里在書中揭露安德魯曾多次性侵她，包括她未成年時。安德魯始終否認這些指控，但早在2022年，他已支付數百萬美元達成民事和解。朱弗里今年不幸自殺身亡，家屬形容她的勇氣「擊垮了一位英國王子」，引發巨大輿論。

艾普斯坦於2019年在獄中自殺，案件至今餘波未平。國王查爾斯三世與王后在聲明中表態，重申對所有性虐待受害者的關心與支持。此舉被外界視為王室意圖切割醜聞，並恢復公眾信任的明確信號。