細思極恐！粿粿從沒幫范姜慶生　卻公開祝賀「王子40大壽」

▲粿粿多年來每年都在自己生日發文慶祝，卻從未替老公范姜公開祝壽。（圖／翻攝IG／meigo.c）



記者楊庭蒝／綜合報導

近日粿粿與范姜彥豐因出軌風波鬧得沸沸揚揚。有網友翻出粿粿的Instagram貼文後驚覺端倪，指出粿粿多年來每年都會替自己慶生發文，卻從沒替老公公開慶生，反倒在今年王子生日當天發文祝賀，引發熱烈討論。

有網友在Threads發文表示，粿粿的生日是8月3日，老公范姜則是7月28日。從她近幾年的IG貼文來看，2021到2024年幾乎年年都會在自己生日當天發文，搭配蛋糕、氣球或旅行照片，字句中滿是快樂氛圍，也不忘感謝身邊的人。去年她甚至寫下「Happy 30.ᐟ.ᐟ It’s my birthday」，開心度過30歲生日，文中還感謝老公的驚喜安排，看似感情融洽。

然而，該網友指出，粿粿從未在7月28日或前後為丈夫發過任何生日貼文，四年來完全沒有紀錄。最令網友驚訝的是，今年4月14日王子生日當天，粿粿卻在IG發出一篇「迪士尼之旅」貼文，寫下「聽說今天是他的40大壽????(?)祝老闆永遠帥氣」，並標註王子的帳號。這段文字被認為是「公開幫王子慶生」，貼文再被翻出後，引來大批網友熱議：「幫老闆發文，卻沒幫老公，這說不過去吧！」、「以前沒注意到，現在看真的怪怪的。」（註：王子現年應為36歲）

▲粿粿往年的慶生貼文。（合成圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



更有網友酸說：「范姜生日完全沒動靜，卻記得王子40歲，太明顯了吧。」、「她自己今年8月反而沒發生日文，是忙著什麼嗎？」還有人附上一個小丑符號（????）諷刺：「一切都呼應了。」

不過也有部分網友替粿粿緩頰，認為外界過度解讀，直言「或許私下有慶祝，不發文不代表沒感情」、「4月那篇看起來像朋友群出遊，順帶祝賀，不一定特別為他」。

雖然該貼文目前已經刪除，但這篇「生日貼文對比」在Threads和微博上延燒，許多網友開始整理時間線，認為這篇4月的貼文正好對上范姜影片中提到「赴美旅遊後態度轉變」的時間點。有留言直言：「原來端倪早就出現在她的貼文裡。」、「那句『祝老闆永遠帥氣』現在看真的細思極恐。」