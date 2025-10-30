　
坣娜胰臟癌逝　醫揭「癌王」殘酷真相：藥物少得可憐

記者劉邠如／台北報導

資深歌手坣娜於10月16日因胰臟癌病逝，享年59歲。演藝圈好友與歌迷紛紛表達不捨。而坣娜的離世，也讓民眾再度關注被稱為「癌王」的胰臟癌。《ETtoday新聞雲》專訪台北榮總腫瘤醫學部醫師陳三奇，解析胰臟癌治療棘手之處，連醫師都搖頭嘆「被稱為癌王真的是有原因的」！

陳三奇指出，胰臟癌之所以被稱為「癌王」，主要因為胰臟位於腹腔深處，腫瘤不容易被發現，等到出現症狀時，通常已經進展或擴散。「它的治療，不管是手術或藥物，都相當困難，因此存活率非常不好。」

他說，早期胰臟癌幾乎沒有明顯症狀，常是透過健康檢查偶然發現，或因胰臟發炎疼痛而提早察覺。「等到出現症狀，通常腫瘤已經變大，甚至侵犯淋巴或周邊器官，這時病情就比較嚴重。」

與其他癌症相比，胰臟癌的特性在於「小腫瘤也可能轉移」。陳醫師指出，胰臟癌細胞的侵略性強，「有時候胰臟看似沒症狀，但癌細胞已經擴散到肝臟、肺部或淋巴結。」相對於其他癌症必須長到五、八公分才轉移，胰臟癌兩、三公分就可能擴散。

▲坣娜病逝讓人心痛，醫無奈曝胰臟癌現實，分析胰臟癌難治，「能用的藥，少得可憐」。（圖／記者劉邠如攝）

▲坣娜病逝讓人心痛，醫無奈曝胰臟癌現實，分析胰臟癌難治，「能用的藥，少得可憐」。（圖／記者劉邠如攝）

症狀方面，胰臟癌患者多半感覺「上腹或背部深層疼痛」，容易被誤認為胃潰瘍或胃食道逆流。「有些病人吃胃藥一兩個月沒改善，甚至更嚴重，做檢查才發現是胰臟癌。」他提醒，若上腹悶痛延伸到背部，或服藥後症狀持續惡化，就應盡早進行影像檢查。

部分患者在確診前，會出現反覆胰臟發炎的情形。陳醫師表示，若沒有喝酒或膽結石卻仍反覆發炎，就要懷疑可能有小型腫瘤導致，「這類狀況要特別警覺。」

談到治療與存活率，陳醫師說，腫瘤越小、越早開刀，復發與轉移的機率就越低。「早期、小於兩公分的腫瘤，手術後長期存活率可達七成以上；若腫瘤變大，復發率可能上升到三至五成。」但胰臟的位置會影響手術難度，特別是位於胰頭、接近十二指腸與膽管者，手術複雜且風險較高。

至於胰臟癌治療為何棘手，陳三奇指出，主要有兩個原因：「第一是手術困難、復發率高；第二是藥物選擇有限。」他表示，目前的化療雖能延長病人壽命，但副作用大、負擔重；免疫治療對胰臟癌幾乎沒有明顯效果，標靶藥物也僅適用於少數具有特定基因突變的患者。

他進一步說明，胰臟癌能使用的藥物其實不多，臨床上僅有少部分患者經基因分析後，發現具特定突變才可能使用標靶治療，但整體比例極低，大多仍以化療為主。「即使使用多種藥物合併治療，也常因體力負荷或抗藥性問題，治療成效不理想。」

▲坣娜與趙婷是多年好友。（圖／翻攝臉書）

▲女星坣娜罹患胰臟癌逝，留給好友和粉絲無限遺憾。（圖／翻攝臉書）

陳醫師坦言，相較於其他癌症近年因新藥問世而治療效果明顯提升，胰臟癌的藥物選擇仍偏少，這正是導致存活率難以提高的主因之一。「胰臟癌在過去十年存活率進步不大，稱它為『癌王』，真的是有道理。」

而針對預防，陳醫師提醒，吸菸與飲酒是最主要的風險因子，此外代謝症候群如糖尿病、肥胖、高血脂者風險也會增加。「雖然胰臟癌發生率不如肺癌、肝癌、大腸癌，但死亡率很高，應戒菸限酒、控制體重與血糖。」他補充，少數病人與家族遺傳有關，若家中有乳癌、卵巢癌或胰臟癌病史且在年輕時發病，建議可做遺傳諮詢。

至於坣娜曾歷重大車禍，加上患有紅斑性狼瘡，是否因體質部分，罹患胰臟癌後更難治癒？陳醫師表示，他不清楚對方過去病史，但他認為在紅斑性狼瘡方面，現在風濕免疫科有許多新藥能控制病情，大部分病人都能穩定，藥物也不太會增加癌症風險。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

