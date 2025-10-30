　
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹Coser熱舞吐舌遭炎上　賠34萬拍片向「嫦娥」道歉

記者柯沛辰／綜合報導

中國抖音網美「我不叫龍蝦」近日受邀出席手遊《王者榮耀》10周年活動，並cosplay角色「嫦娥」，不料因在現場跳舞、吐舌，被認為嚴重不符角色高冷人設，而遭玩家群體炎上，最後「我不叫龍蝦」被迫拍片向「嫦娥」道歉，並課金34.5萬台幣幫玩家們購買角色皮膚，作為「賠償」。

▲▼正妹Coser熱舞吐舌遭炎上　賠34萬拍片向「嫦娥」道歉。（圖／翻攝自微博）

▲正妹cosplay「嫦娥」，在現場熱舞、吐舌，結果遭玩家群體炎上。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，「我不叫龍蝦」當天身穿嫦娥造型服飾亮相，在台上扭腰擺臀熱舞，做出吐舌假舔等動作，還摸其他coser的肚臍。片段曝光後，大批玩家批評，嫦娥在遊戲中「清冷出塵、高不可攀」，這些舉動明顯是嚴重OOC（Out of Character）。

▲▼正妹Coser熱舞吐舌遭炎上　賠34萬拍片向「嫦娥」道歉。（圖／翻攝自微博）

面對玩家社群炎上，「我不叫龍蝦」不得不拍影片認錯，強調無論出於什麼原因、心態，她的行為都違背了嫦娥的形象，「向嫦娥、嫦娥粉絲以及遊戲官方致歉，對不起！」

為此，「我不叫龍蝦」宣布，將不會收取此次出席活動的酬勞，同時自願補償888位玩家一套嫦娥角色皮膚。媒體估算，費用約8萬元人民幣（約新台幣34.5萬元）。

許多玩家看完繼續狠酸，「她感覺把下面人都當自己粉絲了」、「這是商演，一點都不尊重角色」「在這麼大活動上搞擦邊，博眼球，崩人設，想紅想瘋了」、「這種行為對嫦娥、嫦娥玩家造成的傷害是不可逆的」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥，偏偏還是10周年活動」、「別說嫦娥粉絲受不了，普通玩家也受不了！」

不過，也有人傻眼表示，「你們是見過嫦娥本人嗎？哪個角度出發的不符合人設？」、「一個OOC遊戲還在意OOC？」、「什麼設定？嫦娥設定的？還是后羿設定的？」、「一個本身就是魔改歷史人物做的遊戲，被一幫小學生標榜起了角色人設，多少也是作業布置少了」掀起熱議。

10/28 全台詐欺最新數據

