桃園敬老卡福利再升級　提升台鐵補貼與開放YouBike電輔車

▲市長張善政宣布，桃園敬老愛心卡福利再升級。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政29日於市政會議宣布，為回應長輩通勤與休閒需求，並鼓勵銀髮族安心便利外出活動，市府研擬兩項敬老愛心卡新措施，分別為「提高臺鐵補助點數上限」及「開放使用YouBike 2.0E電輔車」，自明（115）年1月1日起正式實施，進一步完善高齡友善交通環境。

張市長指出，第一項新措施為「調整臺鐵補助點數上限」。過去長輩使用敬老愛心卡搭乘臺鐵，每趟最高補助30點。隨臺鐵票價調整，桃園往返臺北、新竹等短程路線票價多已超出補助額度。市府分析發現，桃園長輩搭乘臺鐵往來本市境內及鄰近的台北新竹的比例逾九成，為減輕通勤與出遊交通支出，將自明年起提高補助上限至70點，使補助更貼近實際需求。

第二項新措施為「開放敬老愛心卡適用YouBike 2.0E電輔車」。電輔車騎乘省力、操作簡便，特別適合中高齡族群使用。未來長輩可直接以敬老愛心卡租借電輔車，前兩小時每30分鐘扣20點，其後每30分鐘扣40點；若卡內點數不足，系統亦可自動混合支付，提供更具彈性與便利的使用體驗。

桃園敬老愛心卡福利再升級，即將實施，市議員林政賢、黃敬平、王珮毓等民代紛紛表示，他們近年來，於市議會提案詢，整理出全台各縣市敬老卡扣點機制，要求市府在推動長者福利政策上升級，獲得重視。