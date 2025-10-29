　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府：本週可知新壽分手費　行政程序3個月內可完成與輝達簽約

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（29日）在議會正式宣佈，輝達確定選擇北士科的T17、18基地做為海外總部地點，但目前地上權仍在新壽手中，仍有待北市府與新壽進行合意解約的談判。而蔣萬安答覆議員質詢時也說，11月底前完成解約應該可以；法務局長連堂凱說，預計本週可拿到新壽具體的成本計算內容。另外，連也提到，最快3個月內可完成行政程序和輝達簽約，但仍要看輝達提出相關資料的時程。

鍾佩玲質詢時指出，上週地政局長說樂觀的話，這週可以跟新壽有初步磋商結果，請問有進度了嗎？蔣萬安說，還是以本週為目標，希望能跟新壽談，有初步接洽過，「還有幾天，會正式跟他（新壽）確定」。

法務局長連堂凱說，目前希望在幕僚作業上不要太多的媒體曝光，「這禮拜見過一次面，接下來會見第二次面，原則上第二次面應該會拿到他們（新壽）具體的成本計算內容」。

接著鍾佩玲續問，這禮拜應該會有初步結論出來，接下來還有解約期程，希望明年中可以順利和輝達簽約，這都是接下來要關注的。蔣萬安說，市府其實都有事先跟各局處討論過相關的行政程序期程，包括都市計劃變更、審議多久，「一定是加快行政流程，11月底前完成解約應該可以」。

議員許淑華則問及，政府跟地主的問題只有兩個，第一就是分手費、第二就是地上權的轉讓於法無據。今天輝達確定要在T17、18，有關地上權轉讓，10月9日北市府有針對專案設定地上權給特定對象一事，送到議會備查，後續談完分手費，進行區段徵收處理，由特定對象提出投資意向書、市長裁示完後，送區段徵收委員會審議。地政局長王瑞雲說，整個內部作業程序大概2個月可以完成。

另外，T17、18中間有一塊地，依輝達想法，也需要進行整併。都發局長簡瑟芳說，若以《都市計劃法》第27條，是由市府為主體做變更，從公展、到審議結束發布實施，約3個月。

許淑華總結說，全部的行政程序完成，最快3個月後可以和輝達簽約？蔣萬安說，原則上是依照這些辦法。連堂凱補充，3個月是內部作業時間，但仍要看輝達提出相關資料的時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被「地雞主」狂追暴紅　黑絲OL現身：目前單身
粿粿「與事實不符」王子卻認了！　律師劃重點：就是聊騷
快訊／王子經紀公司道歉！ 　會承擔應有責任
林安可挑戰旅外！　統一獅證實已表達海外FA意願
「粿粿出軌好友」2個月前就被爆　他轟：虛偽人設！
快訊／中職年度最佳九人揭曉！　江坤宇5連霸寫紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北80公斤豬肉要「驗完才銷毀」　綠議員：要封存到病毒消失？

新壽、北市府解約分手費上限「47億」？　法務局：納入考量

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

北市府：本週可知新壽分手費　行政程序3個月內可完成與輝達簽約

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

傳罷團力挺沈伯洋選台北市長　吳思瑤：他應該沒有意願吧？

輝達選定T17、T18新壽是否拉高籌碼？　蔣萬安：大家都正面看待

賴清德籲國人勿跨境網購肉製品　「若非洲豬瘟失守將損失數千億」

發表「畢業感言」！　朱立倫：國民黨要為台灣全民非只顧政黨立場

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

新北80公斤豬肉要「驗完才銷毀」　綠議員：要封存到病毒消失？

新壽、北市府解約分手費上限「47億」？　法務局：納入考量

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

北市府：本週可知新壽分手費　行政程序3個月內可完成與輝達簽約

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

傳罷團力挺沈伯洋選台北市長　吳思瑤：他應該沒有意願吧？

輝達選定T17、T18新壽是否拉高籌碼？　蔣萬安：大家都正面看待

賴清德籲國人勿跨境網購肉製品　「若非洲豬瘟失守將損失數千億」

發表「畢業感言」！　朱立倫：國民黨要為台灣全民非只顧政黨立場

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位　預約方式一次看

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

航太軍工業績＆股價遊刃有餘　川普助攻波音商用航太起飛

換季睡不好？專家教你這樣挑精油　解救身心不適狀況

8年不間斷　熊讚愛心團隊送愛到創世台東院

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

中獎發票字跡模糊、破損都有救！　國稅局教2招安心領錢

吃光光也減碳！台南推低碳午餐行動　結合節氣入菜打造永續校園

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

【泰格與雪兒】月底沒錢了

政治熱門新聞

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

快訊／輝達確定落腳北士科T17、T18！　蔣萬安：盡快啟動行政程序

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

傅崐萁嗆罵提告　張峻：踹這一腳很值得

賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲掩面狂笑

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

輝達海外總部落腳何方？　李四川曝「已選好」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面