北市府：本週可知新壽分手費　行政程序3個月內可完成與輝達簽約

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（29日）在議會正式宣佈，輝達確定選擇北士科的T17、18基地做為海外總部地點，但目前地上權仍在新壽手中，仍有待北市府與新壽進行合意解約的談判。而蔣萬安答覆議員質詢時也說，11月底前完成解約應該可以；法務局長連堂凱說，預計本週可拿到新壽具體的成本計算內容。另外，連也提到，最快3個月內可完成行政程序和輝達簽約，但仍要看輝達提出相關資料的時程。

鍾佩玲質詢時指出，上週地政局長說樂觀的話，這週可以跟新壽有初步磋商結果，請問有進度了嗎？蔣萬安說，還是以本週為目標，希望能跟新壽談，有初步接洽過，「還有幾天，會正式跟他（新壽）確定」。

法務局長連堂凱說，目前希望在幕僚作業上不要太多的媒體曝光，「這禮拜見過一次面，接下來會見第二次面，原則上第二次面應該會拿到他們（新壽）具體的成本計算內容」。

接著鍾佩玲續問，這禮拜應該會有初步結論出來，接下來還有解約期程，希望明年中可以順利和輝達簽約，這都是接下來要關注的。蔣萬安說，市府其實都有事先跟各局處討論過相關的行政程序期程，包括都市計劃變更、審議多久，「一定是加快行政流程，11月底前完成解約應該可以」。

議員許淑華則問及，政府跟地主的問題只有兩個，第一就是分手費、第二就是地上權的轉讓於法無據。今天輝達確定要在T17、18，有關地上權轉讓，10月9日北市府有針對專案設定地上權給特定對象一事，送到議會備查，後續談完分手費，進行區段徵收處理，由特定對象提出投資意向書、市長裁示完後，送區段徵收委員會審議。地政局長王瑞雲說，整個內部作業程序大概2個月可以完成。

另外，T17、18中間有一塊地，依輝達想法，也需要進行整併。都發局長簡瑟芳說，若以《都市計劃法》第27條，是由市府為主體做變更，從公展、到審議結束發布實施，約3個月。

許淑華總結說，全部的行政程序完成，最快3個月後可以和輝達簽約？蔣萬安說，原則上是依照這些辦法。連堂凱補充，3個月是內部作業時間，但仍要看輝達提出相關資料的時間。