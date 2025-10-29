「福順輪」沉沒釀3死2失蹤　運安會調查：遭列高風險船舶

▲坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」沉沒，造成3人罹難、2人失蹤。（圖／記者董美琪翻攝）

記者周湘芸／台北報導

去年凱米颱風侵襲期間，坦尚尼亞籍「福順輪」（FU-SHUN）在高雄外海沉沒，造成3人罹難、2人失蹤。國家運輸安全調查委員會調查指出，該船隻為高風險船舶，航港局未確實掌握黑名單，且船長對惡劣天氣警覺不足，導致船舶沉沒。

去年7月25日一艘坦尚尼亞籍雜貨船「福順輪」，執行高雄至香港載貨任務，船上載有9名緬甸籍船員及8個冷凍貨櫃。事故當日清晨05時49分，航行於高雄港一港口外海約15.4浬處，船體左傾進水，隨後船長宣布棄船，最終船隻沉沒全損，3名船員罹難、2名船員失蹤，另4名船員漂流至高雄海岸獲救。

運安會今公布調查報告指出，此次事故恰逢凱米颱風外圍環流產生強風巨浪，於台灣西南海域形成惡劣天氣，「福順輪」船長未及時採取避讓措施，仍於此海域航行，對惡劣天氣狀況警覺不足、航行決策失當，且其操船方式未能使該船脫險，導致大量海水湧入貨艙及機艙，造成船舶沉沒。

運安會調查發現，「福順輪」船齡39年，且為高風險船舶，其貨艙艙蓋設計於惡劣海況下會隨船體搖晃而移動，當甲板上浪時，容易導致貨艙進水，且未設置貨艙進水警報及艙底水抽取設備，導致船員無法確認貨艙進水情況及抽出海水。

運安會指出，我國新港口國管制檢查（New Inspection Regime, NIR）資料庫與東京備忘錄（TOKYO MOU）資料庫存在巨大差異，將該船列為低風險船舶。航港局未確實掌握船旗國黑名單、船級協會及船舶管理公司表現度，及表現不佳船舶列表等重要資訊，不利於淘汰或降低次標準船危害。

運安會也說，凱米颱風侵襲台灣期間，共有9艘船舶在台灣周邊海域擱淺或沉沒，其中7艘被東京備忘錄資料庫列為高風險船舶。

運安會針對此次事故提出5項建議，其中，對「怡展海運股份有限公司」建議加強惡劣天氣資訊蒐集機制；並檢討所屬船隊的安全救生裝備及逃生訓練，強化船員對惡劣天氣應變處置能力。

針對交通部航港局，建議參照東京備忘錄年度公告的船旗國黑名單、船旗國造冊登載管理不佳的船舶名單，加強港口國管制（Port State Control）檢查頻率及檢查項目，以加速淘汰或降低次標準船舶危害；重新檢討港口國管制檢查員的人力需求與訓練管理計畫，並健全跨機關執行聯合稽查作業的法源依據。

另外，建議航港局颱風期間執行外國滯留船舶廣播警示時，海岸電台報文資訊應至少包含「請船舶行駛至安全水域，並提供颱風7級風暴風範圍等資訊」。