　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「福順輪」沉沒釀3死2失蹤　運安會調查：遭列高風險船舶

▲▼▲坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」沉沒，船員2死4獲救，仍有3人失聯。（圖／記者董美琪翻攝）

▲坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」沉沒，造成3人罹難、2人失蹤。（圖／記者董美琪翻攝）

記者周湘芸／台北報導

去年凱米颱風侵襲期間，坦尚尼亞籍「福順輪」（FU-SHUN）在高雄外海沉沒，造成3人罹難、2人失蹤。國家運輸安全調查委員會調查指出，該船隻為高風險船舶，航港局未確實掌握黑名單，且船長對惡劣天氣警覺不足，導致船舶沉沒。

去年7月25日一艘坦尚尼亞籍雜貨船「福順輪」，執行高雄至香港載貨任務，船上載有9名緬甸籍船員及8個冷凍貨櫃。事故當日清晨05時49分，航行於高雄港一港口外海約15.4浬處，船體左傾進水，隨後船長宣布棄船，最終船隻沉沒全損，3名船員罹難、2名船員失蹤，另4名船員漂流至高雄海岸獲救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運安會今公布調查報告指出，此次事故恰逢凱米颱風外圍環流產生強風巨浪，於台灣西南海域形成惡劣天氣，「福順輪」船長未及時採取避讓措施，仍於此海域航行，對惡劣天氣狀況警覺不足、航行決策失當，且其操船方式未能使該船脫險，導致大量海水湧入貨艙及機艙，造成船舶沉沒。

運安會調查發現，「福順輪」船齡39年，且為高風險船舶，其貨艙艙蓋設計於惡劣海況下會隨船體搖晃而移動，當甲板上浪時，容易導致貨艙進水，且未設置貨艙進水警報及艙底水抽取設備，導致船員無法確認貨艙進水情況及抽出海水。

運安會指出，我國新港口國管制檢查（New Inspection Regime, NIR）資料庫與東京備忘錄（TOKYO MOU）資料庫存在巨大差異，將該船列為低風險船舶。航港局未確實掌握船旗國黑名單、船級協會及船舶管理公司表現度，及表現不佳船舶列表等重要資訊，不利於淘汰或降低次標準船危害。

運安會也說，凱米颱風侵襲台灣期間，共有9艘船舶在台灣周邊海域擱淺或沉沒，其中7艘被東京備忘錄資料庫列為高風險船舶。

運安會針對此次事故提出5項建議，其中，對「怡展海運股份有限公司」建議加強惡劣天氣資訊蒐集機制；並檢討所屬船隊的安全救生裝備及逃生訓練，強化船員對惡劣天氣應變處置能力。

針對交通部航港局，建議參照東京備忘錄年度公告的船旗國黑名單、船旗國造冊登載管理不佳的船舶名單，加強港口國管制（Port State Control）檢查頻率及檢查項目，以加速淘汰或降低次標準船舶危害；重新檢討港口國管制檢查員的人力需求與訓練管理計畫，並健全跨機關執行聯合稽查作業的法源依據。

另外，建議航港局颱風期間執行外國滯留船舶廣播警示時，海岸電台報文資訊應至少包含「請船舶行駛至安全水域，並提供颱風7級風暴風範圍等資訊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／佛門勝地命案！　法師認罪：很後悔
范姜彥豐一家還跟「王子幫」一起跨年！　痛訴：我成小丑
藝人湧IG挺范姜彥豐！　成語蕎爆：之前就聽說女方出軌
范姜彥豐一再求和！粿粿「我們過去太常黏一起了」　直接不回家
粿粿、王子美國出遊照曝！范姜彥豐：回來態度大轉變
范姜彥豐怒轟王子：破壞我的家庭！「至今還跟粿粿密切聯繫」
遭點名偷吃粿粿！王子2個月前避談話題「全程臭臉」惹疑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

非洲豬瘟基因定序後天公布　農業部：周六說明補貼方案

李昂《鴛鴦春膳》推出漫畫版　指名：要拿到立法院送給陳玉珍

牙痛預約要等2年！過來人曝1招「馬上能看到牙醫」：手速很快

台北人氣水餃店「巧之味」明起暫停營業　必比登生煎包也店休

被雞追爆紅！黑絲OL「粉絲一夜暴增」　公雞悲慘身世意外曝光

桃園機捷A14站滲水排除　交通部：將與第三航廈同步啟用

新財劃法波及「台鐵安全經費縮水25億」　地方軌道預算大砍308億元

機上歐洲人「幾乎轉機日本」！他嘆國旅沒救：台灣根本中繼站

【廣編】韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄路跑舞台　運動部成立1.3萬人參與全民路跑

「福順輪」沉沒釀3死2失蹤　運安會調查：遭列高風險船舶

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

非洲豬瘟基因定序後天公布　農業部：周六說明補貼方案

李昂《鴛鴦春膳》推出漫畫版　指名：要拿到立法院送給陳玉珍

牙痛預約要等2年！過來人曝1招「馬上能看到牙醫」：手速很快

台北人氣水餃店「巧之味」明起暫停營業　必比登生煎包也店休

被雞追爆紅！黑絲OL「粉絲一夜暴增」　公雞悲慘身世意外曝光

桃園機捷A14站滲水排除　交通部：將與第三航廈同步啟用

新財劃法波及「台鐵安全經費縮水25億」　地方軌道預算大砍308億元

機上歐洲人「幾乎轉機日本」！他嘆國旅沒救：台灣根本中繼站

【廣編】韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄路跑舞台　運動部成立1.3萬人參與全民路跑

「福順輪」沉沒釀3死2失蹤　運安會調查：遭列高風險船舶

遠離立霧溪！花蓮燕子口堰塞湖潰決　下游錦文橋水勢暴漲畫面曝

日本天團avantgardey來台開唱！　舞台驚見「蚵仔麵線」邊吃邊跳

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

IEAT與芬蘭商業總會簽署MOU　打造台芬產業新鏈結

又降價了！陸金飾1g一週下跌超400元　買家嗨喊：趁現在快上車

范姜彥豐「婚後房產」在粿粿名下！工作室帳戶她掌控…陷經濟危機

黑豹旗／雖敗猶榮！卓蘭社團隊展韌性　葉禮誌肯定投手群敢丟

黑豹旗／女隊長陳宜睫自評6.5分有點失望！男女觀念差「很難帶」

快訊／台股收盤大漲345.63點　台積電漲30元至1505

蔡健雅宣布「超狂喜訊」！　霸氣：要做就大膽一次到位

【直接開打】彰化單車機車碰撞！　2男當街火爆互推路人看傻

生活熱門新聞

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

被雞追OL辣照曝光　限動直呼很荒謬

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

北教大教授遭爆「偷吃12女」　校方3點回應：若違規絕不寬貸

即／台中廚餘政策轉彎　明起停用9處掩埋場

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

YouTube創辦人中「有台灣人」　Threads驚呆

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

更多熱門

相關新聞

凱米颱風後壁排水護岸崩裂南市府澄清按圖施工補強年底完工

凱米颱風後壁排水護岸崩裂南市府澄清按圖施工補強年底完工

2024年凱米颱風期間，台南市後壁區竹新里外圍無名排水護岸擋土牆崩裂倒塌，引起居民憂心安全，也傳出「施工未綁鋼筋」的說法。南市水利局10日澄清，經邀請土木與水利專業技師現勘確認，擋土牆均按圖施工，並無未綁紮鋼筋情事，損壞主因是颱風降雨量超出設計標準及八掌溪溢堤，導致洪水倒灌沖刷堤後背填土，進一步造成防洪牆斷裂。

郡大林道中斷！力拼明年6月修復搶通

郡大林道中斷！力拼明年6月修復搶通

南投縣整治貓羅溪提報外轆排水工程獲中央核定

南投縣整治貓羅溪提報外轆排水工程獲中央核定

連兩年颱風毀18%南投國有林防災設施

連兩年颱風毀18%南投國有林防災設施

巴西亞貨輪擱淺3個月移除　「保險公司」列黑名單禁止進出各商港

巴西亞貨輪擱淺3個月移除　「保險公司」列黑名單禁止進出各商港

關鍵字：

福順輪凱米颱風沈船

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面