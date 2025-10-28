　
社會 社會焦點 保障人權

疑高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回

▲▼ 我們六個,唐振剛 。（圖／記者徐文彬攝）

▲前Energy成員唐振剛坦承過去同樣花錢偽造高血壓，取得免役資格。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃哲民、黃資真／新北報導

藝人閃兵案連環爆，目前已知有10餘名藝人、學霸或富二代涉案，不過自知在罪難逃自首的，除了遭起訴已在審理中的台大3系學霸、超詳解examking創辦人蔣矩任外，還有今(28日)在律師陪同下默默主動到地檢署自首的Energy前成員唐振剛，此舉也讓他成為免被捕捉狼狽上銬畫面的公眾人物。

目前閃兵案檢警已發動3次搜索，第1波是王大陸，第2波是在今年5月被拘提的8名藝人陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維，第3波則是本月拘提修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉共5名藝人。

不過，除了「超詳解examking」創辦人兼台大三系學霸的蔣矩任，在今年2月王大陸閃兵案爆發後，自知逃不了，便自行向檢警自首，也是全案第一位自首的被告。據了解，他預先遞狀向新北地檢署自首，經承辦檢察官傳喚、訊後請回，和其他被拘提到案的閃兵被告不同。目前蔣也已服完4個月兵役，雖然最終仍被起訴，但檢警考量他主動自首，顯示悔意深切，對釐清全案有重大助益，建請法院予以緩刑。

▲閃兵案開庭結束，超詳解exam king創辦人蔣矩任離開新北院。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲蔣矩任是全案第一位自首的被告。（圖／記者黃哲民攝，下同）

第2位自首、也是首位自首的藝人則是Energy前成員唐振剛，他透過公司發表聲明，坦承多年前也花錢偽造高血壓病歷未服役。而唐背後疑有高人指點，今天事先未遞狀表明，而是在律師陪同下逕自到新北地檢署的法警室自首，據悉，唐走內勤程序由事務官詢問後請回，不僅免走前人的移送交保等程序，更免去被捕捉到狼狽上銬的畫面，相當低調又聰明。

而唐振剛裝病閃兵一案詳情、對接者是否與王大陸等人一樣來自同一閃兵集團，仍須進一步釐清。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

