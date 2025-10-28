台灣之光！　苗栗茶品牌勇奪全球競賽至尊大獎

▲台灣紅茶榮獲英國大賽至尊大獎。（圖／翻攝臉書／福爾摩茶-FormoCha）

記者葉國吏／綜合報導

英國茶學院（UK Tea Academy）主辦的國際茶品競賽The Leafies，今日公布2025年得獎名單，來自苗栗的茶品牌FormoCha（福爾摩茶）憑藉一款台灣紅茶奪得「至尊大獎」（Best in Show），成為全場焦點。這款紅茶同時也是長榮航空皇璽桂冠艙的指定用茶，讓台灣茶在國際舞台上大放異彩。

除了FormoCha的紅茶，新竹茶館「河堤上的貓」也以一款精緻烏龍茶獲頒「最佳零售茶類」（Best of Retail Teas）殊榮。台灣紅茶去年已在The Leafies上展現驚人實力，榮獲「最佳紅茶」（Best of Black Tea）頭銜，征服來自印度與斯里蘭卡的專業評審。印度茶專家巴祿察（Kurush Bharucha）曾讚嘆台灣紅茶的國際水準和細膩口感，認為其能吸引更多全球消費者；斯里蘭卡評審佩雷拉（James Suranga Perera）則形容台灣紅茶的品質與風味「令人難以置信」。

The Leafies競賽致力於推廣精緻茶文化，自2022年開辦以來，每年都與英國高級食品雜貨商「福南梅森」（Fortnum & Mason）合作，並積極提升茶品在高端市場的地位。今年的比賽吸引來自世界各地超過400款茶品參賽，經過評審團嚴格盲測，遴選出各類組的獲獎名單。除了金獎，部分茶品還獲得「極力推薦」（Highly Commended）殊榮。

根據最新公布的結果，台灣在競賽中表現亮眼，獲獎業者包括苗栗「八甲茶廠」、台中「石城實業」、苗栗「坪林五二」等。獲得「極力推薦」的業者則有南投「王寶山茶」、苗栗「曾的茶」等。本屆頒獎典禮將於明年1月在倫敦舉行，屆時全球茶界精英將齊聚一堂，共同慶祝這場茶文化盛事。