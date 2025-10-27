川普、高市早苗明會晤　國安局：高市籲美歐日台建「準安全同盟」

▲川普、高市早苗明天將舉行首次高峰會。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

日本首位女首相高市早苗將於明天（28）與美國總統川普舉行首次高峰會。國安局今天釋出一份「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」專案報告，內容提及日本高市內閣外交安保動向部分，點出高市內閣展現「親美友台」，擬宣示提升日本自主防衛能力，鞏固美日同盟，且高市長期警戒中共威脅，近來也呼籲美、歐、日、台應建立「準安全同盟」，維護區域和平。

國安局最新報告指出， 「自民黨」黨魁高市早苗10月21日當選首相，關切「中」、俄、朝威脅，並以強化美日同盟遏制力為主軸，規劃提前於 2026 年修訂《國家安全保障戰略》 、放寬《防衛裝備轉移三原則》相關限制。

另外，國安局表示，日本將加速完成防衛費用占比GDP 2％目標，研發新型潛艦、遠距打擊與網路戰力，以及推進與美盟聯合演訓，以實現「自由開放印太」 （FOIP） 。

同時，國安局指出，高市內閣展現「親美友台」，高市首相就任後，將接待美國總統川普訪日、建構兩人信賴關係，視為優先要務，屆時擬宣示提升日本自主防衛力，鞏固美日同盟。

國安局報告提到，高市長期警戒中共威脅，主張台灣是日本「極重要友人與夥伴」、「台灣有事就是日本有事」，近來也呼籲美、歐、日、台應建立「準安全同盟」，維護區域和平。

國安局評估，日相高市重視台海和穩，10月初宣示「絕不可以武力或脅迫，片面改變現狀」；另新內閣成員、 「自民黨」新任幹部，多力主與台灣維持友好關係，新執政聯盟「日本維新會」亦主張台日友好，未來台日實質合作可望穩定發展，並在全社會防禦韌性、經濟安全等議題，增進交流與互動。