壽山巖觀音寺繪畫評選出爐　11/22舉行頒將典禮　　　

▲2025壽山巖觀音寺繪畫評選出爐。（圖／壽山巖觀音寺提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第九屆壽山巖觀音寺親子繪畫比賽，日前收件截止，今年吸引全國各地熱烈投稿，廟方邀請7位專業評審，費時6小時完成評選，決選出480件優秀作品。壽山巖觀音寺董事長林明義25日表示，各組選出金、銀、銅牌獎各20名，優選獎60名，共480位得獎者，頒獎典禮於11月22日舉行，邀請得獎小畫家和親友團前來參加。

評審老師許國寬指出，今年整體畫作水平顯著提升，從幼兒園組的童趣筆觸到中高年級組的成熟表現，皆展現出創意與細膩的觀察力。他認為，這正是百年廟宇與在地媒體長期合作推動藝文教育的成果。

▲專業評審進行評選。（圖／壽山巖觀音寺提供）

廟方指出，今年主題「環保永續」雖看似與傳統信仰距離遙遠，但孩子們創意無限，描繪廟埕撿垃圾、設置太陽能板到風力發電等畫面，展現出對環保議題的深刻思考與想像力。

評選過程中，尤以中年級組競爭最為激烈，進入決選的畫作緊扣主題又各有千秋，讓評審掙扎不已。評審老師劉麗玉讚許今年作品「完整度歷屆最佳」，不僅技巧成熟，也結合複合媒材與透視、微觀構圖展現創意；陳曉峰則表示，許多作品都細節滿滿，比如台灣特有種動物、農特產品紙箱都躍上畫紙，與神明互動，巧妙融合環保、鄉土與信仰元素，令他印象十分深刻，展現孩子日常生活中的觀察力，也是美學素養最好的展現。

另外，針對件數最多的幼兒園組，評審老師劉家鈞表示，童趣與真誠表達是評選重點，孩子們能畫出自己的想法最重要；評審老師魏文選也點評低年級組，稱讚大家巧妙結合環保與廟宇意象，並善用多媒材增加趣味；評審老師曾國峰則觀察到，高年級組許多作品勇於嘗試設計手法，融入粗線條、分割畫面與蒙太奇語彙，既有美感又能深刻表達這次的環保議題觀點，令人眼睛為之一亮。