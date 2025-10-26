　
華航首架787明年3月交付抵台　最快6月投入運能

▲挪威峽灣,華航A350,捷克布拉格,南義巴勒摩,葡萄牙里斯本,德國羅騰堡。（圖／華航提供）

▲中華航空共採購18架波音787-9客機及6架大運量的787-10客機。（示意圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

全球旅運需求持續暢旺，中華航空共採購18架波音787-9客機及6架大運量的787-10客機，預計明年到2028年逐步交機，未來將派飛區域、紐澳及長程航線。華航總經理陳漢銘透露，首架787客機預計提前至明年3月交付，最快6月投入運能。

陳漢銘表示，航機的全球供應鏈過去在座位及備品選擇上，都希望有自己的特色，但也因此付出相對代價，在認證等方面會拖比較長時間，導致無法如期交付，近日董事長高星潢也拍板方向，要以現有航司已被認證過的設備作為最優先選擇，希望在航機交付上能更準時，不會因為座位設限造成延誤。

陳漢銘指出，首架787原定明年第4季才可交機，但華航前後派了2組人到波音駐場，因此時程可望提前到明年3月，交機後需要3個月的階段性認證，樂觀來看可在6月投入運能，初期將派飛東京、曼谷等區域航線，目前華航對於整個泰國市場及經台北到北美的市場相當具信心。

他表示，航機汰舊換新能帶來更好的服務品質，明年可望有4至5架787客機陸續交機，將會是華航精彩的1年。除了交機外，現在又引進2架A321航機，同時積極在市場上搜尋A359，有機會再引進2至3架投入運能。

此外，陳漢銘也說，疫後華航貨運表現不俗，預估今年還能持續暢旺，將維持貨運在航空界超前部署的優勢，若有新的777貨機能投入，對於貨運市場更是未來可期。

國內爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻禁止運輸及屠宰5天，目前3大國籍航空機上餐仍提供豬肉選項，但長榮空廚表示，將視疫情機動調整菜單，改以其他肉種取代；中華航空則說，機上餐所用豬肉皆有認證廠商，另有提供多元餐點選項。

