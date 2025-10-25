快訊／九份老街「賴阿婆芋圓」附近民宅火警！　大批遊客摀嘴走避

記者郭世賢、黃資真／新北報導

知名景點九份老街今(25日)下午4時許發生火警！位於「賴阿婆芋圓」旁的一棟建物不明原因突然起火燃燒，陣陣濃煙外竄，瀰漫整個老街步道，現場遊客紛紛戴起口罩、摀嘴，跟著指引走避，然因交通堵塞，山下消防車上山困難，稍早在搶救過後已經控制火勢，至於詳細起火原因待釐清。

▲九份老街發生火警。（圖／記者郭世賢翻攝）



初步了解，起火點位於瑞芳區基山街137號，一樓為甜品店家，二樓疑為住宅，今天店家沒有營業，老闆表示屋內無人受困，至於起火原因仍在確認中。