　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

犯罪現場追真相！　透過螢幕也能靠指紋鑑識抓到嫌犯

陳俊傑示範採集指紋，強調每一枚指紋皆獨一無二，是還原真相的最古老也最精準的證據。

▲陳俊傑示範採集指紋，強調每一枚指紋皆獨一無二，是還原真相的最古老也最精準的證據。

圖文／鏡週刊

台灣的鑑識科學並非只存在於戲劇裡。翁德怡是台大法醫所所長，其率領的檢測團隊協助「寶林茶室中毒案」驗出台灣首例邦克列酸；陳俊傑在警大為第一線執法人員培養鑑識專家；犯罪心理博士葉怡伶則在監所與犯罪者面談，丈量我們與「惡」的距離。3位分別來自法醫學、刑事鑑識與犯罪心理領域的專家，從血跡、指紋到人心，追索真相的邊界。正如翁德怡所說：「真相只有一個，但真相只有加害者與被害者知道，有時甚至連被害者也不知道原因，只能靠科學鑑識盡量拼湊出真相。」

那房間彷彿生物實驗教室，一張一張桌子擺著顯微鏡、燒杯等各種器皿。瞥見角落幾個密封玻璃罐，溶劑裡漂浮著如同指頭般的物體，不免讚嘆長得太像手指了吧。然而此處是警察大學鑑識大樓實驗室，如果看到類似手指的事物，那真的就是手指了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳俊傑因當兵接觸到李昌鈺的書深受啟發，進而從醫檢背景轉向鑑識科學，成為台灣指紋鑑定的中堅力量。

▲陳俊傑因當兵接觸到李昌鈺的書深受啟發，進而從醫檢背景轉向鑑識科學，成為台灣指紋鑑定的中堅力量。

「全球80億人口，就有80億種指紋」

「前一陣子彰化那邊發現一具無名屍，警方請我們採集指紋，追查死者身分。」帶領我們參觀的是陳俊傑，他是該校鑑識科學系專任助理教授，專長為鑑識技術與指紋鑑定。弧形紋、帳形紋、正箕型、反箕型、斗型紋、囊型紋、雙箕型紋…牆上掛著人類指紋分類圖鑑，密密麻麻如同等高線曲線，在我們眼底看來都一樣，但陳俊傑說全球80億人口，指紋長得都不一樣，他們的工作就是在明明看起來都一樣的指紋中，分辨出不同之處。

陳俊傑為我們解釋台灣鑑識科學的沿革和分類：1989年，中央警官學校（中央警察大學前身）成立鑑識科學系，標誌著台灣鑑識教育的起步與新里程碑。在警政實務體系中，鑑識工作區分為四大領域：刑事物理、化學、生物及數位鑑識。層級上，地方縣市警察局設有鑑識科或鑑識中心，負責第一線採證；所有專業檢體最終則送至中央的刑事警察局鑑識中心進行分析與資料庫比對。

陳俊傑並非科班出身，而是畢業於花蓮慈濟大學醫檢相關系所。他喜歡邏輯推理，說醫師其實跟偵探也沒什麼兩樣，幫病人驗血、驗尿，找出細菌是哪一隻，才能對症下藥。當兵時讀了李昌鈺的書，密密麻麻做滿筆記，發現鑑識科學更符合自己的脾胃，2003年考上警大鑑識科學研究所，「我都開玩笑說指紋鑑識已經算是鑑識的傳統產業了，但還是必要的。因為有些地方如果沒有任何跡證，比如家內案件殺人，有時家裡並沒有監視器，那你就不知道發生什麼事，所以還是得採指紋。況且現在詐騙案件很多，很多車手去取款，留下指紋，負責指紋鑑識案件的同事loading更多了。」

犯罪反映時代，指紋鑑識有什麼趨勢？陳俊傑說：「我最近做了幾個研究，國外也有類似黃子佼兒童性影像案件，有些嫌犯拍攝這些私密照片時，很隱密，通常不會拍到自己，但手會碰觸性器官，出現在畫面裡，美國警方已經能格放這些畫面，比對指紋。這些犯人用手機自拍，早年照片放大後連文字都看不清，更別說指紋，可現在手機拍照解析度愈來愈好，辨識度愈來愈高，西班牙有人盜賣珍貴穀物，他在網路上傳把穀物放在手掌的照片，西班牙警方就用這樣的方式抓到犯人。」

「等等，但我這樣寫出來，犯人不就知道要防範了嗎？」

「把資訊完全遮蔽，在現在的社會根本不可能。有時候在第一線，我們也認為媒體報導太過詳細，曝光警方辦案技巧與技術，嫌犯因此有警覺，可能改變手法。但也不能完全不讓人民知道，因為全然的遮蔽是不可能的，而且顯得愚民。人民知道的好處在於，警察能藉宣導達到犯罪預防。例如現在詐騙那麼多，我們一直提醒民眾有這些手法，並不是要教人去騙人。如果偏頗地看，會覺得我們在教犯罪，但其實不是。在詐欺防制上，我們是希望達到預防的效果。很多事情本來就一體兩面。」


更多鏡週刊報導
研究怪物的人2／她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物
研究怪物的人3／她到監所訪談犯罪者　稱自己是沒有道場的法師

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網喊機警：抓到罰百萬

從畫室走到市場光有才華不夠　《青年局外人》揭「創作變現」的現實生存法則

5月才獲WOAH認證「3大豬病非疫區」亞洲唯一！醫：希望能守住稱號

免役BMI「35→45」是什麼概念？醫曝：減肥前的Joeman變蛇丸

染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：打疫苗不只防流感

台中掩埋死亡豬隻遭質疑　農業部：協助處理送焚化爐火化

睡不好別焦慮！醫師揭「80／20睡眠法則」：放過自己反而更容易睡著

光復節3天連假登場　日月潭周邊交管措施一次看

台南也有藍眼淚！開車30分鐘朝聖　見「整片藍光」感動爆：超夢幻

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網喊機警：抓到罰百萬

從畫室走到市場光有才華不夠　《青年局外人》揭「創作變現」的現實生存法則

5月才獲WOAH認證「3大豬病非疫區」亞洲唯一！醫：希望能守住稱號

免役BMI「35→45」是什麼概念？醫曝：減肥前的Joeman變蛇丸

染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：打疫苗不只防流感

台中掩埋死亡豬隻遭質疑　農業部：協助處理送焚化爐火化

睡不好別焦慮！醫師揭「80／20睡眠法則」：放過自己反而更容易睡著

光復節3天連假登場　日月潭周邊交管措施一次看

台南也有藍眼淚！開車30分鐘朝聖　見「整片藍光」感動爆：超夢幻

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

快訊／好市多祭「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

「中年」是一場被迫的醒悟　開始認識自己在混亂中尋找靈魂的方向

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

生活熱門新聞

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

連假明登場！　「雨最大」地區曝

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

台灣藝人逃兵形象重挫？PTT搖頭「躲一下就好」

28頭「疫豬」流入大安肉品市場　市府急查流向

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

非洲豬瘟「會毀掉養豬產業」　醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠

快訊／豬隻禁宰禁運「可能延長為15天」！農業部：要觀察潛伏期

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面