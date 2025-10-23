　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新壽放手T17、T18　游淑慧曝後續問題：下一步考驗蔣市府效率

▲蔣萬安市長回應「北士科地上權轉移案」。（圖／攝影中心攝）

▲蔣萬安市長回應「北士科地上權轉移案」。（圖／攝影中心攝）

記者郭運興／台北報導

新光人壽22日宣布放棄北士科T17、T18地上權，在北市府同意返還新壽已支付的相關成本前提下，與北市府協商解除合約。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示， 23日開始，時間壓力就在北市府了，下一步是蔣市府展現行政效率的時候，「解約、計算解約成本、退錢、點交收回土地、道路都市計畫變更、合併T17 T18土地、重新計算權利金、專案設定輝達」，未來的事還很多，而且都是北市府的事，這些都考驗蔣市府的效率和肩膀，現在才只是第一步。

新光人壽22日召開記者會說明放棄北士科T17、T18地上權，經董事會決議，在北市府同意返還成本情況下，授權董事長魏寶生與北市府協商終止地上權契約，成全輝達（NVIDIA）在台發展。

台北市副市長李四川回應，市府會將最新情況轉告輝達，持續進行協商，如果輝達確定要在T17、T18設總部，北市府最快23日就會啟動合意解約程序跟都市計畫變更。

對此，游淑慧表示，「新壽轉念、北市接球，輝達落地、台北未來」，前一步的壓力在新壽，但10月23日開始，時間壓力就在北市府了，下一步是蔣市府展現行政效率的時候。

游淑慧表示，雖然每次聽著李四川可愛的台灣國語，就有種莫名的安心感，但「解約、計算解約成本、退錢、點交收回土地、道路都市計畫變更、合併T17 T18土地、重新計算權利金、專案設定輝達」，未來的事還很多，而且未來的事都是北市府的事。

游淑慧直言，每一個步驟都是複雜的跨局處合作和跨國談判，很多程序也可能是沒有前例的嚐試，這些都考驗蔣市府的效率和肩膀，現在還不是鼓掌稱讚的時候，才只是第一步。

游淑慧認為，之前很多人說，蔣市府因為怕圖利畏首畏尾。但自己必須說市府當然不能圖私人之利，但可以為眾人之利而勇敢。

游淑慧說，這次，自己特別感動，想要謝謝民眾對市府的支持，自己覺得是因為輿論和民意的支持，才讓新壽最終讓步。雖然之前也有些雜音認為「就給新壽錢啊，反正輝達有錢，幹嘛怕圖利」，但還好堅持下來了。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

10/21 全台詐欺最新數據

