2000位韓國人涉柬埔寨詐騙　一年不法獲利5800億

南韓國家情報院（國情院）22日於國會情報委員會非公開會議中報告指出，估計目前有約1000至2000名韓國人捲入柬埔寨境內的詐騙與犯罪園區活動，引發社會關注。國情院表示，這些犯罪集團每年獲利約125億美元（約新台幣5,800億元），金額相當於2023年柬埔寨國內生產總值的一半

韓國KBS報導，據民主黨情報委員會幹事朴善源轉述，國情院根據園區周邊韓式餐廳的使用情況及相關情報，推算出韓籍參與者規模。柬埔寨警方今年6至7月破獲的3,075名詐騙嫌犯中，就有57人為韓國籍。

國情院指出，過去柬埔寨的非法活動以賭場洗錢為主，但自新冠疫情後，隨著中國及多國犯罪組織湧入，逐漸演變為跨國大型詐騙中心。據估計，全國約有50處犯罪園區，主要集中在首都金邊與西哈努克市，涉案人數高達20萬人。部分園區更設於經濟特區或由非政府武裝團體控制的區域，使柬政府難以全面取締，也導致與韓方合作受阻。

國情院表示，這些犯罪集團每年獲利約125億美元（約新台幣5,800億元），金額相當於2023年柬埔寨國內生產總值的一半，成為當地不可忽視的黑色經濟體。

隨著韓國國內自2022年以來的東南亞來源電信詐騙案件激增，國情院已展開針對當地組織的「源頭打擊」行動，包括查獲在老撾設立據點、向韓國販售詐騙設備的組織，並阻止韓中集團製作與散播惡意應用程式，以降低韓國民眾受害風險。

此外，國情院正透過2024年11月由其主導成立的「亞洲毒品情報合作體」與柬埔寨警方進行協作，並與美國、日本、加拿大共同研議跨國打擊方案，強化情報共享與行動協調。

國情院嚴正警告，部分犯罪園區設有武裝警衛，若韓國人受「高收益保證」誘惑前往當地打工或投資，可能被限制人身自由、甚至喪命。官員強調，許多受害者被要求提供銀行帳戶供詐騙集團使用，這些帳戶往往被凍結或被犯罪集團控制，最終導致當事人無法脫身。

國情院呼籲韓國民眾提高警覺，切勿輕信海外高薪招聘或投資訊息，並強調「一旦陷入這些園區，可能連命都保不住」，呼籲民眾徹底避免前往柬埔寨等高風險地區。

