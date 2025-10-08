大火畫面曝！特斯拉失控撞電線桿　美24歲女困車內「當場燒死」





▲ 艾賓德受困起火的特斯拉內，不幸喪命（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州發生一起嚴重車禍，24歲女子艾賓德（Julie Eibinder）駕駛特斯拉電動車，在北邁阿密海灘公路上遭一輛SUV惡意切車後失控撞上電線桿，特斯拉瞬間起火燃燒，導致艾賓德受困車內活活燒死。

《每日郵報》報導，這起意外1日發生於東北163街與28大道交叉路口附近的6線道公路上，艾賓德原先正常行駛，未料一輛同向的SUV駕駛突然硬切車道，兩車發生碰撞後，艾賓德駕駛的特斯拉直直撞上路邊一根電線桿並瞬間爆炸起火。

警方趕到時特斯拉已被大火吞沒，密錄器拍下的畫面可見員警跑向車輛，手持警棍猛敲後車窗，試圖破窗救人，另一名員警則用滅火器拚命滅火，試圖在救援人員抵達前控制火勢。

一名目擊者描述，警察滅火過程中不斷對圍觀民眾大喊「後退」；另一人則稱，「『砰』的一聲巨響之後一堆碎片從車上飛出來，我聽到有人在打電話說『有人在裡面。』」

消防隊員抵達後雖成功撲滅火勢，但艾賓德已不幸罹難。SUV上的3名乘客中則有2人受傷送醫，其中1人送醫時仍保持清醒，可與救護人員對話。警方尚未公布SUV駕駛身分，也未透露是否將提出指控。

艾賓德生前活躍於南佛州猶太社區，在邁阿密海灘猶太社區中心工作，近期剛創辦派對企劃公司。社區成員6日聚集陽光島海灘及邁阿密海灘哀悼，車禍現場也設置臨時紀念碑，親友紛紛留下鮮花、卡片等紀念品。