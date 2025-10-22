　
韓國藝人逃兵就是社死「在台灣逃兵卻很囂張」他愣：標準比較賤？

▲▼2025金鐘獎節目紅毯-敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】。（圖／攝影中心攝）

▲棒棒堂。（圖／攝影中心攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北地檢署昨針對「閃兵」展開第三波搜索，藝人修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等涉案，粉專「James hsieh 的幹譙時間」指出，如果是南韓藝人逃兵，下場就是社死，「因為當兵就是比什麼都重要」，但台灣藝人卻是能逃就逃，被問到兵役問題，甚至還嘻皮笑臉帶過。

粉專「James hsieh 的幹譙時間 2.0」發文，在韓國，只要偶像團隊裡的任何一個人逃兵，這個團就是社死，在挑選練習生時，公司就會謹慎處理兵役問題，「因為韓國民情就是全民嚴厲譴責逃兵」，即使是天團BTS，兵役時間一到還是乖乖剃頭入伍，「人家的演藝生命不重要嗎？那一年整個企業是少賺好幾個億。」

▲▼藝人閃兵案移送，棒棒堂小杰。（圖／記者陸運陞攝）

▲藝人閃兵案移送，棒棒堂小杰。（圖／記者陸運陞攝）

他點名男團「棒棒堂」，六個人湊不出一張退伍令，一個還被抓到違法造假逃兵，每個人都聲稱自己因重大疾病免役，卻能在舞台上跑跳、參加高強度綜藝節目，「還敢炫耀對啊我們就是不用當兵」，訪問被問到兵役問題，還嘻皮笑臉帶過。

他也提到，棒棒堂日前以《來吧！哪裡怕》拿下「實境節目主持人獎」，質疑正當性，「金鐘獎單位還頒獎給他們，說兵役與得獎無關？只能白眼，一個拿我納稅人繳的稅辦的獎，敢公開講出這種無恥低能標準。」

他不滿表示，「台灣的標準真的比較賤嗎？我們被侵略的危機有比韓國低？沒道理標準這麼低，逃兵可以這麼囂張。」

．本文經「James hsieh 的幹譙時間 2.0」授權轉載。

