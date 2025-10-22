坤達清晨5：30返抵桃園機場　檢警準備拘提！

▲修杰楷、陳柏霖、坤達都被拘提調查閃兵。（圖／資料照）



記者董美琪／綜合報導

新北地檢署昨（21）日針對「閃兵案」展開第三波行動，拘提多名涉嫌以不法手段規避兵役的藝人。修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉分別以50萬元交保，棒棒堂小杰（廖允杰）則以35萬元交保。另同團成員坤達也涉入其中，檢警獲報他目前在海外工作，預計今（22）日清晨5點30分左右返抵桃園機場後，將立即拘提到案說明。

▲小杰認了閃兵，遭移送至新北地檢署。（圖／記者陳以昇攝）



新北檢警兩度針對王大陸閃兵案展開搜索，發現仲介集團以收費方式協助役男偽造高血壓病歷。嫌犯陳志明等人涉嫌教導役男以憋氣、人為干擾血壓測試，甚至找「槍手」代測，進而取得醫院重度高血壓診斷書，藉此向公所或兵役單位申請體位變更。

▲修杰楷新北檢複訊結束畫面。（圖／記者陳以昇攝）



檢方今年6月已起訴王大陸及多名役男與仲介，近日進一步查出藝人修杰楷、陳柏霖、張書偉、小杰及坤達等人皆涉入。警方昨早展開第三波搜索，動員永和分局與新北刑大兵分九路行動，拘提4名藝人與4名民眾。

▲陳柏霖複訊結束離開新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，修杰楷坦承當年支付15萬元給仲介，試圖以偽造報告申請免役，但最後僅改服替代役；陳柏霖支付10萬元、張書偉15萬元、小杰則以30萬元委託造假。複訊後，檢方依涉嫌違反《妨害兵役治罪條例》及刑法偽造文書罪諭令交保。其他涉案民眾則分別以10至15萬元保釋。

▲書偉遭移送至新北地檢署。（圖／記者陳以昇攝）



藝人方面，陳柏霖在離開地檢署後表示，感謝檢警給予面對錯誤的機會，並坦言「年少時做出荒唐取巧的選擇」。小杰也公開致歉，強調「年輕時犯了錯，很抱歉浪費社會資源」。張書偉所屬相信音樂回應，表示他已深刻反省並全力配合調查；坤達透過經紀公司發聲，指出自己15年前因一時疏忽錯誤申請免役，對社會期望感到愧疚。

內政部則重申，若有役男、仲介或醫療人員涉入偽造診斷、教唆規避徵兵等行為，將依《妨害兵役治罪條例》第3條及第13條處理，最高可判處五年徒刑。