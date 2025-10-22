　
    • 　
>
社會焦點

坤達清晨5：30返抵桃園機場　檢警準備拘提！

▲修杰楷、陳柏霖、坤達都被拘提調查閃兵。（圖／資料照）

▲修杰楷、陳柏霖、坤達都被拘提調查閃兵。（圖／資料照）

記者董美琪／綜合報導

新北地檢署昨（21）日針對「閃兵案」展開第三波行動，拘提多名涉嫌以不法手段規避兵役的藝人。修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉分別以50萬元交保，棒棒堂小杰（廖允杰）則以35萬元交保。另同團成員坤達也涉入其中，檢警獲報他目前在海外工作，預計今（22）日清晨5點30分左右返抵桃園機場後，將立即拘提到案說明。

▲修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認了閃兵，遭移送至新北地檢署。圖為小杰（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲小杰認了閃兵，遭移送至新北地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

新北檢警兩度針對王大陸閃兵案展開搜索，發現仲介集團以收費方式協助役男偽造高血壓病歷。嫌犯陳志明等人涉嫌教導役男以憋氣、人為干擾血壓測試，甚至找「槍手」代測，進而取得醫院重度高血壓診斷書，藉此向公所或兵役單位申請體位變更。

▲修杰楷新北檢複訊結束。（圖／記者陳以昇攝）

▲修杰楷新北檢複訊結束畫面。（圖／記者陳以昇攝）

檢方今年6月已起訴王大陸及多名役男與仲介，近日進一步查出藝人修杰楷、陳柏霖、張書偉、小杰及坤達等人皆涉入。警方昨早展開第三波搜索，動員永和分局與新北刑大兵分九路行動，拘提4名藝人與4名民眾。

▲陳柏霖複訊結束離開新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳柏霖複訊結束離開新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，修杰楷坦承當年支付15萬元給仲介，試圖以偽造報告申請免役，但最後僅改服替代役；陳柏霖支付10萬元、張書偉15萬元、小杰則以30萬元委託造假。複訊後，檢方依涉嫌違反《妨害兵役治罪條例》及刑法偽造文書罪諭令交保。其他涉案民眾則分別以10至15萬元保釋。

▲修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認了閃兵，遭移送至新北地檢署。圖為書偉。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲書偉遭移送至新北地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

藝人方面，陳柏霖在離開地檢署後表示，感謝檢警給予面對錯誤的機會，並坦言「年少時做出荒唐取巧的選擇」。小杰也公開致歉，強調「年輕時犯了錯，很抱歉浪費社會資源」。張書偉所屬相信音樂回應，表示他已深刻反省並全力配合調查；坤達透過經紀公司發聲，指出自己15年前因一時疏忽錯誤申請免役，對社會期望感到愧疚。

內政部則重申，若有役男、仲介或醫療人員涉入偽造診斷、教唆規避徵兵等行為，將依《妨害兵役治罪條例》第3條及第13條處理，最高可判處五年徒刑。

10/19 全台詐欺最新數據

山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市緊急疏散住戶
宜蘭深夜擴大停班停課！　再增2里
左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的眼睛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

多名藝人爆找專門集團閃兵，新北檢警發動第三波搜索，發現還有多名藝人涉案，其中包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，名單曝光後引發外界關注。為此，網紅陳沂今（21）日也在臉書發布兩篇文談論此事。

快訊／修杰楷道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

快訊／修杰楷道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

小杰一天前發文喊：期許自己要善良

小杰一天前發文喊：期許自己要善良

陳漢典被點未當兵！　認「天生扁平足」留隱疾：體位不符合規定

陳漢典被點未當兵！　認「天生扁平足」留隱疾：體位不符合規定

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役內幕

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役內幕

閃兵逃兵坤達陳柏霖修杰楷小杰書偉

安心亞親揭和阿Ken真實關係

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

即／美股三大指數震盪　黃金重挫5%創4年最大跌幅

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

《英雄聯盟》傳奇中路實況遭盜

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

快訊／修杰楷道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

表面溫和實則非常固執三大星座！

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

