以為是劫機！美航客機緊急折返　「狂敲駕駛艙門」真相曝光

▲▼美國航空公司,American Airlines,美航,波音777,Boeing 777。（圖／路透）

▲美國航空班機緊急折返，幸好只是虛驚一場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國航空一架客機才剛起飛不久，竟然有人「狂敲」駕駛艙門，讓機師以為遭到劫機，緊急折返內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）艾普利機場（Eppley Airfield），原來只是虛驚一場。

《紐約郵報》報導，美國航空（American Airlines）6469班機原定20日晚間從奧馬哈飛往洛杉磯，未料這架巴西航空ERJ 175客機只飛了40英里（約64.4公里）左右，便於當晚7時45分匆忙折返機場。

根據聯邦航空總署（FAA）聲明，空服員發現無法透過機上通訊系統聯繫駕駛艙，便開始敲門、試圖親自去找機師。但機師不知道發生什麼事，對講機只傳來雜音，還無法聯繫上其他機組人員，就誤以為遭到劫機，立刻宣布緊急狀態並折返。

FAA指出，「降落後確認是內部通訊系統出問題，機組人員才會敲駕駛艙門。」根據乘客拍攝畫面，飛機落地後，執法人員立刻登機檢查。機長隨後也透過廣播向乘客致歉，坦承當時「不確定飛機是否出現狀況，所以決定返回檢查」。

 
10/21 全台詐欺最新數據

【咕嚕咕嚕】台北暴雨沒放假 網友灌爆蔣萬安臉書

