以為是劫機！美航客機緊急折返　「狂敲駕駛艙門」真相曝光

▲美國航空班機緊急折返，幸好只是虛驚一場。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國航空一架客機才剛起飛不久，竟然有人「狂敲」駕駛艙門，讓機師以為遭到劫機，緊急折返內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）艾普利機場（Eppley Airfield），原來只是虛驚一場。

《紐約郵報》報導，美國航空（American Airlines）6469班機原定20日晚間從奧馬哈飛往洛杉磯，未料這架巴西航空ERJ 175客機只飛了40英里（約64.4公里）左右，便於當晚7時45分匆忙折返機場。

An American Airlines flight bound for Los Angeles made an emergency landing in Nebraska after the pilots believed someone was trying to break into the cockpit, authorities and the airline reported.



根據聯邦航空總署（FAA）聲明，空服員發現無法透過機上通訊系統聯繫駕駛艙，便開始敲門、試圖親自去找機師。但機師不知道發生什麼事，對講機只傳來雜音，還無法聯繫上其他機組人員，就誤以為遭到劫機，立刻宣布緊急狀態並折返。

FAA指出，「降落後確認是內部通訊系統出問題，機組人員才會敲駕駛艙門。」根據乘客拍攝畫面，飛機落地後，執法人員立刻登機檢查。機長隨後也透過廣播向乘客致歉，坦承當時「不確定飛機是否出現狀況，所以決定返回檢查」。