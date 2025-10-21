快訊／馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　泥水淹過下游橋便道

記者王兆麟、趙蔡州／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游21日清晨再次發生邊坡滑動，造成河道阻塞，形成新的堰塞湖。林業保育署花蓮分署21日晚間表示，新產生的堰塞湖晚間9點多疑似已溢流，泥水約在9點30分左右抵達馬太鞍溪橋，馬太鞍溪橋便道疑似被泥水淹沒損毀，詳細情況待22日上午空拍後才能確定。

花蓮分署指出，馬太鞍溪下游21日晚間9點10分觀測到水位增加，泥水並於晚間9點30分許抵達馬太鞍溪橋便道處，因此研判是上游堰塞湖發生溢流，但詳細溢流時間無法確定。由於公路局晚間7點30分已對便道進行道路管制，禁止車輛進入，因此泥水抵達便道時，現場並無人車通行。

針對馬太鞍溪橋便道疑被沖毀一事，中央前進協調所總協調官季連成21日表示，臨時便道並無沖毀情形，溢流約在晚間9點開始，水於晚間10點淹過便道路面，直到晚間10點45分就降到便道以下，且溢流皆保留在疏濬的水道，兩側堤防安然無恙，目前便道上略有積土及樹木殘枝，紐澤西護欄也有部分走位情形，交通部公路局將儘速進行整理，並於評估儘速開放通車。

▲馬太鞍溪便道水位退去後的場景。（圖／記者鄭毓齡翻攝）

▲馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時多溢流，泥水晚間9點30分左右抵達馬太鞍溪橋便道處。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲溢流的堰塞湖水抵達馬太鞍溪橋便道。（圖／記者王兆麟翻攝／下同）