　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　泥水淹過下游橋便道

記者王兆麟、趙蔡州／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游21日清晨再次發生邊坡滑動，造成河道阻塞，形成新的堰塞湖。林業保育署花蓮分署21日晚間表示，新產生的堰塞湖晚間9點多疑似已溢流，泥水約在9點30分左右抵達馬太鞍溪橋，馬太鞍溪橋便道疑似被泥水淹沒損毀，詳細情況待22日上午空拍後才能確定。

花蓮分署指出，馬太鞍溪下游21日晚間9點10分觀測到水位增加，泥水並於晚間9點30分許抵達馬太鞍溪橋便道處，因此研判是上游堰塞湖發生溢流，但詳細溢流時間無法確定。由於公路局晚間7點30分已對便道進行道路管制，禁止車輛進入，因此泥水抵達便道時，現場並無人車通行。

針對馬太鞍溪橋便道疑被沖毀一事，中央前進協調所總協調官季連成21日表示，臨時便道並無沖毀情形，溢流約在晚間9點開始，水於晚間10點淹過便道路面，直到晚間10點45分就降到便道以下，且溢流皆保留在疏濬的水道，兩側堤防安然無恙，目前便道上略有積土及樹木殘枝，紐澤西護欄也有部分走位情形，交通部公路局將儘速進行整理，並於評估儘速開放通車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　下游橋便道局部損毀。（圖／記者鄭毓齡翻攝）

▲▼馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　下游橋便道局部損毀。（圖／記者鄭毓齡翻攝）

▲馬太鞍溪便道水位退去後的場景。（圖／記者鄭毓齡翻攝）

▲▼馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時溢流！ 下游便橋開始積水。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時多溢流，泥水晚間9點30分左右抵達馬太鞍溪橋便道處。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時溢流！ 下游便橋開始積水。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲溢流的堰塞湖水抵達馬太鞍溪橋便道。（圖／記者王兆麟翻攝／下同）

▲▼馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時溢流！ 下游便橋開始積水。（圖／記者王兆麟翻攝）

在 Threads 查看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市緊急疏散住戶
快訊／宜蘭深夜擴大停班停課！　再增2里
左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的眼睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　泥水淹過下游橋便道

上下夾攻台灣「紫爆雨」狂吹11級強風　2天轟台北近千毫米

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」　移民署回應了

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班停課

快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

吃稀飯等於喝糖水？農糧署用中醫、現代營養學教你健康吃

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

快訊／馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　泥水淹過下游橋便道

上下夾攻台灣「紫爆雨」狂吹11級強風　2天轟台北近千毫米

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」　移民署回應了

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班停課

快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

吃稀飯等於喝糖水？農糧署用中醫、現代營養學教你健康吃

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

承躍能源榮獲「國家品牌玉山獎」！基北北桃攜手推動淨零轉型 　B型傑出企業受邀共展綠電成果

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

詹子賢界外球成焦點　古久保摀嘴偷笑：沒有影像只能笑了

快訊／季連成：馬太鞍溪橋臨時便道未沖毀　水位已下降

馬太鞍溪新堰塞湖晚間溢流淹過便道　水道疏濬有成未釀災情

林政華衝壘關鍵改判出局　古久保曝裁判解釋：結果出爐不能再抗議

快訊／山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市文山區緊急疏散

司法X金馬影展　不同的人生故事思索司法議題並展開跨界對話

【有感動到】優先席婦人見男子拄枴杖...立刻1舉動

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝刑責差異

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

風神將轉向！　今明「大量降雨」

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班課

快訊／北市再次「紫爆」升級超大豪雨！7縣市今晚明晨防強降雨

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役內幕

更多熱門

相關新聞

法前總統入獄　單人牢房不到3坪

法前總統入獄　單人牢房不到3坪

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）21日正式進入巴黎拉桑特監獄（La Santé Prison）服刑，成為法國近現代史上首位入獄的前總統。根據獄方公布資訊，他將居住的牢房僅約9平方公尺（約2.7坪），若需要電視和冰箱，每月需額外支付14歐元（約新台幣500元）。

即／涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝檢察官

即／涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝檢察官

即／台中新光三越　8F外牆玻璃疑強風吹破大洞

即／台中新光三越　8F外牆玻璃疑強風吹破大洞

快訊／花10萬閃兵！陳柏霖50萬交保

快訊／花10萬閃兵！陳柏霖50萬交保

快訊／涉閃兵35萬交保！　小杰道歉了：過去年輕做錯事

快訊／涉閃兵35萬交保！　小杰道歉了：過去年輕做錯事

關鍵字：

馬太影音

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

安心亞親揭和阿Ken真實關係

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面