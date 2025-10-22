疫情來單日最大跌幅！　國際金價重挫逾5％

▲金價重挫。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在國際金價連日創高後，市場出現強勁獲利了結潮，導致金價21日重挫逾5％，寫下自COVID-19疫情爆發以來的最大單日跌幅。

法新社報導，現貨黃金21日大跌5.2％，收報每盎司4130.40美元（約新台幣12萬6771元），相較前一日創下的每盎司4381.52美元歷史新高，跌幅明顯。

彭博新聞指出，這波回落反映出技術面指標早已顯示金價漲勢過熱，疊加美中緊張局勢近期出現緩和，使避險需求降溫。這也是金價自2020年以來最大單日下滑。