「炫富始祖」是她！　結局被打臉

連千毅小四林熙娜穢土轉生後，搖身一變成為生技公司高層，還是董事長的情婦。對於新生活相當滿意的她熱愛炫富，喜歡買保時捷、愛馬仕來犒賞自己，卻被控訴涉嫌洗錢。娛樂圈不乏因炫富炫出問題的人，甚至有人為此形象全毀。

藝人郭美美因炫富而惹議，她於2011年6月在微博上以「中國紅十字會商業總經理」身份發布豪車、名包、別墅等炫富照，被冠上「炫富始祖」的稱號，她事後承認該頭銜為杜撰，並多次道歉但形象全毀。

最近引發話題的「台大五姬」陳匡怡在社群貼出多張豪車及禮物照片，遭外界質疑「炫富」行為。她發文反擊，怒批「那些網友才精神出狀況」，並強調只是回憶過去、沒有炫富之意。又拚命回應：「回憶追求時光就回憶，很好啊」。

百萬網紅Joeman長期以高價旅遊、豪車試駕、百萬設備開箱吸引點閱，影片中充斥名牌、豪宅與頭等艙，被外界批評炫富成性。以圓潤身形為人所知的他，近來瘦身、整形，他坦言「是因為不想女生跟我在一起被覺得是為了錢。」

