高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

▲64歲的高市早苗成為日本第一位女首相。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

日本自民黨總裁高市早苗今（21）日正式獲選成為新任首相，也是該國史上第一位女性首相。64歲的她被視為黨內右翼保守強硬派，與前首相安倍晉三情誼深厚，並曾公開表示最尊敬的政治人物是「鐵娘子」柴契爾夫人，預計為日本政局帶來重大轉變。

「非政治世家」出身超平凡



與自民黨常見的政治世家出身不同，高市早苗來自奈良縣一個普通雙薪家庭，由於成績優異同時被慶應大學、早稻田大學2所頂尖私立大學錄取，但父母為了節省學費供弟弟上學，她最後進入國立神戶大學就讀經營學系，每天通勤往返6小時，靠打工支付學費。

1984年大學畢業後，高市早苗進入培育政經人才的搖籃「松下政經塾」，被派至美國民主黨眾議員施羅德（Patricia Schroeder）辦公室實習，隨後於1989年進入媒體界，先後在「朝日電視台」及「富士電視台」擔任主播。

▼高市早苗熱愛重金屬搖滾樂，大學時曾在樂團擔任鼓手。（圖／翻攝本人官方網站）

反差一面「直爽熱愛重金屬」

高市早苗熱愛重金屬搖滾樂，國中就開始打鼓並且造詣深厚，大學期間還在重金屬樂團擔任鼓手。此外，她也非常喜歡騎重機，年輕時一度加入暴走族，直到成為議員之後，才在家人勸說後少騎摩托車。

高市早苗也以直爽性格聞名，去年底接受鼻子手術後，曾在社群媒體公開分享。另外，她也是職棒阪神虎隊的忠實球迷。

婚姻生活「交往0日、離婚1次、結婚2次」

高市早苗2004年才以44歲的年齡結婚，對象是同黨不同派系的眾議員山本拓。她曾在訪談中透露這是一段「零日婚」，當時丈夫打電話向選舉失利的自己求婚，而心動關鍵竟是對方「有廚師執照」，讓毫無烹飪天分的她立刻答應。

儘管兩人沒有親生兒女，但高市早苗收養了丈夫與前妻所生的孩子。2017年，夫妻一度感情生變而離婚，但在2021年復合、再度恢復婚姻關係。

高市早苗反對夫妻婚後維持不同姓氏，在第一段婚姻由她冠夫姓，第二段婚姻則是丈夫冠妻姓。不過，媒體仍習慣稱呼山本拓的本名。

從政之路「多次失敗」

1992年，高市早苗首度以無黨派身分挑戰參議院選舉慘敗，隔年又以無黨派身分投入眾議院選戰，卻意外以最高票數當選。1996年她正式加入自民黨，與同期投入政壇的安倍晉三建立深厚政治情誼。

在自民黨內，高市早苗隸屬於清和政策研究會，也就是後來的森派、安倍派，深受前首相森喜朗賞識。2006年第一次安倍政權時首度入閣，擔任沖繩和北方擔當大臣，2012年自民黨重新執政後，成為首位女性政務調查會長，2014年出任第一位女性總務大臣。

▼2014年，安倍晉三與高市早苗合影。（圖／達志影像／美聯社）

不過，高市早苗擔任總務大臣期間，因主張政府可以停播政治立場偏頗的電視台引發爭議，也曾因為人事安排與前首相「令和大叔」菅義偉發生衝突。在岸田文雄政府中，她再次擔任政務調查會長及經濟安全保障擔當大臣，卻因為公開與首相方針唱反調，招致部分黨內人士批評。

此前，高市早苗也曾2度挑戰自民黨總裁大位，2021年9月雖獲安倍晉三力挺，但仍輸給岸田文雄，2024年9月再度挑戰卻又不敵石破茂，直到2025年第3度參選才終於成功。

政治理念與挑戰



高市早苗的政治理念屬於右翼保守強硬派，曾公開表示最景仰的政治人物是英國前首相「鐵娘子」柴契爾夫人，敬佩對方的「堅強性格、堅定信念及女性溫暖」。

此外，高市早苗堅決主張維持父系男子的皇位繼承制度，計畫推動「早苗經濟學」，延續安倍經濟學的積極財政與貨幣寬鬆政策方向。但她如何在保持自身理念的同時擴大執政聯盟，團結黨內不同派系，並且迅速面對東南亞國協（ASEAN）峰會、美國總統川普訪問、亞太經濟合作會議（APEC）峰會，將成為上任後最大挑戰。

