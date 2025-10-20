2同事生孩後突離職　他愣「育嬰假多可怕？」過來人曝現況

▲同事生完小孩後突然離職了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

很多媽媽生完孩子會請育嬰假在家顧小孩，甚至辭掉工作當起全職媽媽。一名男網友表示，最近發現職場上接連有兩名同事在育兒期間選擇離職，因為不熟不好意思詢問原因，老婆認為是想請育嬰假卻被「勸退」，他也不禁好奇「請育嬰假真的那麼可怕嗎？」貼文掀起網友熱論。

男網友在PTT發文，最近兩位同事在生小孩後便選擇離職，由於雙方不熟，不方便詢問具體原因，「只覺得為什麼生小孩反而要離職，不是正需要錢嗎？」他與老婆提到此事，老婆認為是跟請育嬰假有關，「想請育嬰假被勸退離職，尤其是男生更請不得。」

老婆提到，就算育嬰假請完回到公司，「可能也沒你的位子」，可能會要求換部門或職位調動，升遷跟薪資也會受到影響。原PO驚呼「真的這麼可怕嗎？我以為現在已經不會這樣了。」

貼文曝光，有網友提到，現在大多都照勞基法走，只有少數公司會，「我司一堆人請一年啊，回來也是好好的，上市櫃公司沒這問題，問題就是小公司才會這樣搞」、「公家單位一定可以，私人企業不好說」、「看單位和公司吧」。

許多人分享自己任職公司的狀況，「之前同事有請沒事，也沒事還有一個遠端上班」、「兩個同事都回來上班了，其中一個還請兩次，工作內容沒變」、「150人的私人傳產，有女同事生三個每次都請好請滿，最後有缺還升主管，其他男同事也都是有請滿」、「看缺人跟替代性，我男的請半年沒事」、「獎金因為在職天數減少有扣，其餘沒影響」。

也有人提到，「很多是順勢離職吧，不過升遷被卡走倒是常發生」、「也可能是正需要錢，所以找比較高薪的跳槽了」、「請假沒做事還敢提升遷喔」、「容易被取代的行業就很可能」。

根據《性別平等工作法》第16條，受僱者任職滿6個月後，於子女滿3歲前，得申請育嬰留職停薪，至該子女滿3歲止，但不得逾兩年。同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育兩年為限。17條則規定，受僱者於育嬰留職停薪期滿後，申請復職時，除特殊情況外，雇主不得拒絕。