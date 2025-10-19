　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老人逼「孕婦讓座」被拒竟嗆：妳別再生了！也不會教小孩啦

記者葉國吏／綜合報導　

又有優先席爭議！日前才有一名「研討會蟑螂」逼讓座遭踹飛，近日又有網友爆料，在列車上遇到一名阿婆要求孕婦讓座給另一名老伯，被拒絕後竟酸「有沒有良心」，甚至嗆別生了，「生了也不會教」，影片曝光引發撻伐。

男網友在臉書社團「爆料公社二社」貼出影片，感嘆又碰到了優先席爭議，透過影片以及原PO描述，衝突疑似發生在台鐵區間車上，一名帶著眼鏡、帽子，揹著大包小包的阿婆詢問坐在優先席上滑著手機的年輕女子可不可以起身把位子讓給旁邊的老伯，女生則回應目前有孕在身，而且膝蓋也受傷，婉拒讓座。

▲▼優先席爭議。（圖／翻攝臉書／爆料公社二館）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲又發生長輩逼讓優先席風波。（圖／翻攝臉書／爆料公社二館）

但此時阿婆突然改口，說希望讓座的是旁邊的幼童，不是指媽媽，媽媽聽到對方將目標轉向自己孩子後不滿，反問隔壁一堆年輕人坐著，為什麼不過去要求讓座，而是一直纏著自己，阿婆說因為那邊坐滿了，讓媽媽更惱火，「難道我這邊就有空位嗎？」

沒想到阿婆安靜幾秒後，突然開口酸：「你要是有良心的話，想一下就知道了」，甚至更嗆「你不要再生了，生了也不會教小孩啦」。影片曝光讓網友撻伐：「我是媽媽就讓阿婆坐，反正再坐也坐不了幾年了」、「出嘴詛咒人，真有品德」、「怎麼跟上次那個北捷逼讓坐慣犯那麼像啊」、「罵人沒良心，下一句就詛咒別生小孩，還真有良知呢」、「不是老人變壞，而是壞人變老了」、「老弱婦孺優先，結果老的要求婦孺讓座到底是什麼心態？真把博愛座當自己專屬的位置了」、「好笑的是，這篇還一堆廢老人出來挺阿婆，難怪社會變這樣」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因：珍重再見
楊謹華奪視后「心繫BLACKPINK」準備下高雄！　老公爆在
郝龍斌1個月流失15%支持！　他揭「最後一根稻草」錯太大
全美「無王日」反川示威　川普回應了
風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃
快訊／台南「蘭花培育廠」凌晨燒毀　花材成餘燼
太魯閣8地區今停班課！　立霧溪堰塞湖淹沒中橫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佛光大學教授爆性騷女學生！　噁心訊息曝光

邰智源神還原「沒出息」　王世堅本人回應了

85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因：珍重再見

老人逼「孕婦讓座」被拒竟嗆：妳別再生了！也不會教小孩啦

專家宣布：正式換季！　風神「共伴效應」迴異前2週

太魯閣8地區今停班課！　立霧溪堰塞湖淹沒中橫

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

他六福村搭小火車驚見龍捲風　疣豬躺地休息「被掃過」嚇翻狂奔

快訊／4縣市大雨特報！雨勢強襲　最新警戒區曝

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

潘迎紫爆乳走金鐘紅毯辣翻！　見主持人請安：平身～

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

佛光大學教授爆性騷女學生！　噁心訊息曝光

邰智源神還原「沒出息」　王世堅本人回應了

85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因：珍重再見

老人逼「孕婦讓座」被拒竟嗆：妳別再生了！也不會教小孩啦

專家宣布：正式換季！　風神「共伴效應」迴異前2週

太魯閣8地區今停班課！　立霧溪堰塞湖淹沒中橫

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

他六福村搭小火車驚見龍捲風　疣豬躺地休息「被掃過」嚇翻狂奔

快訊／4縣市大雨特報！雨勢強襲　最新警戒區曝

佛光大學教授爆性騷女學生！　噁心訊息曝光

AI泡沫！分析師：新創公司狂吸金獲利卻掛0　OpenAI被點名

哈瑪斯控以色列阻擋人質遺體搜救進度　籲重開拉法關卡

金鐘獎／黃冠智台下哭爆！　秒恭喜鳳小岳奪影帝…曝私下真實互動

楊謹華奪視后「心繫BLACKPINK」準備下高雄！　老公現身遭爆在家偷哭

中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵

以色列：人質遺體全數歸還前　拉法關卡不會重啟

邰智源神還原「沒出息」　王世堅本人回應了

全美「無王日」反川示威　川普回應了

快訊／台南「蘭花培育廠」凌晨燒毀　花材成餘燼

曾莞婷奪女配！等了27年　淚謝陳慧翎：是妳先看到的

生活熱門新聞

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

台南排水溝驚見超巨綠鬣蜥　體型嚇壞網友

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

共伴效應發威4天「豪雨轟北東」　下周高溫狂掉

太魯閣8地區今停班課！　立霧溪堰塞湖淹沒中橫

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

六福村搭小火車　驚見龍捲風掃過疣豬

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」

老人逼「孕婦讓座」被拒竟嗆：妳別再生了

專家宣布：正式換季！　風神「共伴效應」迴異前2週

更多熱門

相關新聞

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身

台北捷運上(9)月29日發生一起因優先席讓座糾紛引發的肢體衝突，一名白髮婦人要求坐在優先席、穿著裙裝的年輕人逼讓座，雙方發生推擠後年輕人回踹，將婦人踹飛到對面座位上。事發後捷運警方循線調查，已於中秋連假完成雙方筆錄，案件擬依社會秩序維護法轉由地區分局裁處，該名年輕人則於今(7)日首度出面還原事發經過。

北捷踹人撕裂輿論　醫點名改善優先席設計：讓座不必靠顏色喊話

北捷踹人撕裂輿論　醫點名改善優先席設計：讓座不必靠顏色喊話

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

遇到一定讓位北捷嬤！她嘆：可惜她溝通很糟

遇到一定讓位北捷嬤！她嘆：可惜她溝通很糟

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

關鍵字：

優先席

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘60戲劇完整得獎名單／楊謹華5次挑戰終奪女主角獎

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／謝盈萱《愛情魔髮師》片段登大螢幕！　PTT笑翻

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

金鐘獎／楊謹華熬18年終於拿視后！「哭站原地10秒」

金鐘／楊謹華柯佳嬿世仇同台！下秒接吻全場呆了

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

直擊／BLACKPINK唱滿2hrs！Rosé神曲〈Apt.〉高雄首唱

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面