老人逼「孕婦讓座」被拒竟嗆：妳別再生了！也不會教小孩啦

記者葉國吏／綜合報導

又有優先席爭議！日前才有一名「研討會蟑螂」逼讓座遭踹飛，近日又有網友爆料，在列車上遇到一名阿婆要求孕婦讓座給另一名老伯，被拒絕後竟酸「有沒有良心」，甚至嗆別生了，「生了也不會教」，影片曝光引發撻伐。

男網友在臉書社團「爆料公社二社」貼出影片，感嘆又碰到了優先席爭議，透過影片以及原PO描述，衝突疑似發生在台鐵區間車上，一名帶著眼鏡、帽子，揹著大包小包的阿婆詢問坐在優先席上滑著手機的年輕女子可不可以起身把位子讓給旁邊的老伯，女生則回應目前有孕在身，而且膝蓋也受傷，婉拒讓座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲又發生長輩逼讓優先席風波。（圖／翻攝臉書／爆料公社二館）

但此時阿婆突然改口，說希望讓座的是旁邊的幼童，不是指媽媽，媽媽聽到對方將目標轉向自己孩子後不滿，反問隔壁一堆年輕人坐著，為什麼不過去要求讓座，而是一直纏著自己，阿婆說因為那邊坐滿了，讓媽媽更惱火，「難道我這邊就有空位嗎？」

沒想到阿婆安靜幾秒後，突然開口酸：「你要是有良心的話，想一下就知道了」，甚至更嗆「你不要再生了，生了也不會教小孩啦」。影片曝光讓網友撻伐：「我是媽媽就讓阿婆坐，反正再坐也坐不了幾年了」、「出嘴詛咒人，真有品德」、「怎麼跟上次那個北捷逼讓坐慣犯那麼像啊」、「罵人沒良心，下一句就詛咒別生小孩，還真有良知呢」、「不是老人變壞，而是壞人變老了」、「老弱婦孺優先，結果老的要求婦孺讓座到底是什麼心態？真把博愛座當自己專屬的位置了」、「好笑的是，這篇還一堆廢老人出來挺阿婆，難怪社會變這樣」。