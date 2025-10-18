鄭麗文當選國民黨主席　游盈隆驚呼：百年老黨八級強震

▲國民黨新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）



記者董美琪／綜合報導

台灣民意基金會董事長游盈隆今（18）日發文指出，今天對他而言有「兩大驚奇」，分別是大聯盟球星大谷翔平締造難以置信的表現，以及國民黨主席選舉結果「震撼全場」。他直言，鄭麗文擊敗郝龍斌，證實國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨空前巨變。

游盈隆表示，第一個驚奇是MLB國聯冠軍系列戰第四戰，道奇隊大谷翔平主投6局飆出10次三振，還個人擊出3支全壘打，讓他驚嘆「這樣的表現會不會是空前絕後？」

第二個驚奇則是國民黨主席選舉結果。他指出，鄭麗文最終擊敗郝龍斌，這是一顆「超級震撼彈」，也印證他前一日分析所說的「百年大黨的中國國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨一次空前巨變」。

▲游盈隆：國民黨已走到歷史十字路口。（圖／記者李毓康攝）



游盈隆進一步透露，他在封關民調中就察覺到國民黨內部出現明顯變化。根據民調顯示，在政黨支持傾向者中，最受歡迎的三名候選人分別是鄭麗文（28.6%）、郝龍斌（21.2%）、羅智強（18.3%）；統派支持者、現狀派以及外省族群的偏好結果也大致相同，皆以鄭麗文領先。

他指出，「鄭麗文脫穎而出，完全符合選前三天的民調發現」，這顯示國民黨多數黨員「求新求變」的心理因素，是促成她勝選的主因。游盈隆也恭喜鄭麗文接下重任，但提醒她「這是一條艱難的路，就像李白詩中所寫『蜀道難，難於上青天』。」

他強調，鄭麗文必須謹記「黨意不能凌駕民意」，國民黨未來唯有將民意視為最重要依據，才能避免重蹈覆轍。游盈隆也直言，「若再多說幾次『我們都是中國人』這種話，國民黨很快就會掛掉，不必再談2026或2028。」

游盈隆最後形容，鄭麗文當選對國民黨而言「宛如八級強震」，黨內氣氛必然錯愕、茫然且慌亂，「未來恐怕需要一段不短的時間，才能重新適應這場巨變。」