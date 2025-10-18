　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文當選國民黨主席　游盈隆驚呼：百年老黨八級強震

▲▼國民黨主席選舉 新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

記者董美琪／綜合報導

台灣民意基金會董事長游盈隆今（18）日發文指出，今天對他而言有「兩大驚奇」，分別是大聯盟球星大谷翔平締造難以置信的表現，以及國民黨主席選舉結果「震撼全場」。他直言，鄭麗文擊敗郝龍斌，證實國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨空前巨變。

游盈隆表示，第一個驚奇是MLB國聯冠軍系列戰第四戰，道奇隊大谷翔平主投6局飆出10次三振，還個人擊出3支全壘打，讓他驚嘆「這樣的表現會不會是空前絕後？」

第二個驚奇則是國民黨主席選舉結果。他指出，鄭麗文最終擊敗郝龍斌，這是一顆「超級震撼彈」，也印證他前一日分析所說的「百年大黨的中國國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨一次空前巨變」。

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲游盈隆：國民黨已走到歷史十字路口。（圖／記者李毓康攝）

游盈隆進一步透露，他在封關民調中就察覺到國民黨內部出現明顯變化。根據民調顯示，在政黨支持傾向者中，最受歡迎的三名候選人分別是鄭麗文（28.6%）、郝龍斌（21.2%）、羅智強（18.3%）；統派支持者、現狀派以及外省族群的偏好結果也大致相同，皆以鄭麗文領先。

他指出，「鄭麗文脫穎而出，完全符合選前三天的民調發現」，這顯示國民黨多數黨員「求新求變」的心理因素，是促成她勝選的主因。游盈隆也恭喜鄭麗文接下重任，但提醒她「這是一條艱難的路，就像李白詩中所寫『蜀道難，難於上青天』。」

他強調，鄭麗文必須謹記「黨意不能凌駕民意」，國民黨未來唯有將民意視為最重要依據，才能避免重蹈覆轍。游盈隆也直言，「若再多說幾次『我們都是中國人』這種話，國民黨很快就會掛掉，不必再談2026或2028。」

游盈隆最後形容，鄭麗文當選對國民黨而言「宛如八級強震」，黨內氣氛必然錯愕、茫然且慌亂，「未來恐怕需要一段不短的時間，才能重新適應這場巨變。」

10/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘆普發1萬卓榮泰陷「父子騎驢困境」　游盈隆：已錯失請辭最好時機

嘆普發1萬卓榮泰陷「父子騎驢困境」　游盈隆：已錯失請辭最好時機

行政院長卓榮泰在大罷免後對普發1萬態度大轉彎，引起綠營支持者不滿，又在近日接見釋昭慧法師後，指示財政部研議不領取選項的可行性，再度遭到批評。對此，台灣民意基金會游盈隆今(23日)表示，卓榮泰已陷入父子騎驢困境，其實，卓已錯失請辭最好時機，應該堅持一開始的立場，不接受立院違憲決議而請辭，一方面展現風骨，一方面營造總辭契機，回應社會期待，如此一來，不就可以留下一個美麗的下台身影，讓人懷念嗎？如今一切都太遲了。

310萬人改變柯文哲受政治迫害看法　林濁水嘆：民眾扭曲的正義感

310萬人改變柯文哲受政治迫害看法　林濁水嘆：民眾扭曲的正義感

游盈隆：柯文哲如哥吉拉重現江湖　復仇之火對政壇肯定是超級變數

游盈隆：柯文哲如哥吉拉重現江湖　復仇之火對政壇肯定是超級變數

直言賴清德沒理由要柯建銘下台！　游盈隆：背後力量賴動不了　

直言賴清德沒理由要柯建銘下台！　游盈隆：背後力量賴動不了　

游盈隆示警：賴清德所作所為都在弱化台灣　再不改變2026只剩屏東

游盈隆示警：賴清德所作所為都在弱化台灣　再不改變2026只剩屏東

關鍵字：

游盈隆

讀者迴響

