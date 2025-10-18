母遺物發現超浪漫求婚情書　女兒看完驚覺「不是爸爸寫的」

圖文／鏡週刊

日本一名女網友在社群媒體PO出一張情書，表示這是在整理媽媽遺物時發現的，信上文字不斷傾訴對媽媽的愛意，甚至寫下「請和我結婚」，迫切想要和媽媽共築家庭的心情溢於言表，文末署名慎司，女網友看到最後心情大轉折，無奈又好笑寫下，「提醒一下，慎司不是我爸」。

▲ 一位女子在媽媽遺物中發現一封非常浪漫的情書。（翻攝自X@4Y3Sj01Rp26Y6Tq）

根據女網友PO出的圖片，信上全文是，「我喜歡妳，真的太喜歡妳。請和我結婚，我一定會讓妳幸福的。四月六日。慎司」。她解釋這是最近在整理媽媽遺物時，所發現的陳年情書，雖然慎司並不是自己的爸爸，她仍在留言處幽默向慎司喊話，「很抱歉擅自公開你們的情書，但是看起來媽媽似乎一直珍惜並妥善保存著這封美好的信，如果您還身體健康的話，歡迎一起來掃墓喔！」

這則貼文引起日本網友熱議，不少人稱讚慎司的字很美，「如果是我被這樣的文字告白的話，一定會當場淪陷」「字也太漂亮了吧，這樣直白的情書真的很讓人心動」，原PO也爆笑回應「對啊，到底為什麼沒有跟慎司結婚呢？」「好想聽聽關於慎司的回憶喔」。

另外一名網友回覆，自己也有一封已故爺爺寫給奶奶的情書，奶奶還拜託自己，等她死後要和信一起合葬，所以自己一直好好保管那封情書，不過那封信的開頭寫著，「我一邊想像著正在讀這封信的妳穿著睡衣的樣子，一邊寫下這些話。」這樣「民風開放」的情話，讓網友對印象中的爺爺有點改觀，搞笑寫下，「等到奶奶葬禮的時候，我會影印出來分給大家看的。」



更多鏡週刊報導

近一成日本夫妻不聊天「2%只靠LINE溝通」 維持婚姻祕訣「偶爾忍耐」排第二

老公剛買房突然不愛洗碗「一進廚房就喊腰痛」 韓人妻找到原因了

煮飯到一半女童甜喊「媽媽休息一下嘛」 她回頭看到這幕暖哭了