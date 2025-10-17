快訊／彭文正輸了！「論文門」大戰5年　張惇涵、張文蘭一審無罪

▲「論文門」攻防5年！彭文正控誹謗，張惇涵與張文蘭判無罪。（資料圖／行政院提供）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台大新聞研究所前所長彭文正5年前掀起「論文門」風暴，質疑總統蔡英文博士學歷真偽，時任總統府發言人張惇涵反擊指他「造謠」，彭怒提刑事自訴加重誹謗，並追加告發總統府公共事務室主任張文蘭涉偽造文書。台北法院今（17）日一審宣判，合議庭認證據不足，2人全數無罪。

合議庭指出，被告張惇涵與張文蘭均否認犯罪，依卷附證據，張惇涵發布新聞稿前並非「毫無查證」，且無證據顯示張文蘭參與發布新聞稿。彭文正及律師所提出的證據，無法說服法院形成2人涉犯加重誹謗、公然侮辱、行使公務員登載不實文書罪的有罪心證，因此判決無罪。

這起「論文門」誹謗案在2020年大選前夕開庭，首次開庭時，氣氛火爆。彭文正一方與張惇涵當庭交鋒，支持者在旁聽席嘻笑鼓掌、拍桌嗆聲，法官多次制止，甚至當庭要求「尊重法庭秩序」。

當時張惇涵強調，新聞稿內容由他親自撰寫，並非與蔡英文討論後決定，也未假借總統名義行事，「這是我身為發言人依法對外說明的職責」。彭文正的律師則怒嗆「沒有一句真話」，雙方針鋒相對，法官一度插話：「不要吵來吵去。」

張惇涵當庭表示，博士學位爭議是公共議題，他查證後親自撰擬新聞稿，澄清總統學歷問題，「與蔡英文無關」。他的律師也指出，彭文正在節目中的學歷指控「並不屬實」，相關文件已證明蔡英文取得博士學位，他的發言屬「善意合理評論」。

彭文正則反擊，指控張惇涵透過新聞稿「抹黑他」，嚴重傷害名譽，「這就像指控醫師開錯藥、法官枉法裁判，對專業人士是極大傷害。」

歷經5年纏訟，合議庭今宣判指出，2名被告均否認犯罪，依卷附證據，張惇涵發布新聞稿前並非「毫無查證」，也無證據顯示張文蘭參與新聞稿發布。

彭文正及律師所提證據不足以形成2人涉犯加重誹謗、公然侮辱、行使公務員登載不實文書罪的有罪心證，因此判決無罪。