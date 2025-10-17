「無照駕駛累犯王」遭強制執行　士林分署一口氣扣光16萬罰鍰

▲北部1名黃姓無照駕駛累犯王慘遭士林分署一口氣扣光16萬罰鍰 。（示意圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

無照駕駛、闖紅燈、拒檢逃逸樣樣來的「交通違規累犯王」，終於難逃公權力追討！法務部行政執行署士林分署近期針對新北市一名黃姓義務人累積多達30件交通罰鍰及燃料費滯納金展開執行行動，最終成功扣押帳戶，全額徵起16萬餘元罰鍰，展現鐵腕執法決心。

士林分署表示，這名居住在新北市的黃姓男子，交通違規項目五花八門，包括無照駕駛、闖紅燈、拒檢逃逸、超速、未打方向燈、違規停車、行車吸菸等惡性違規，遭裁罰共30件，金額高達16萬多元，另積欠600元燃料費罰鍰。由於他遲遲未繳納，案件先後被移送執行。

士林分署接案後立即展開財產調查，發現義務人因詐欺案正在監服刑，名下帳戶遭列為「警示帳戶」，一度無法執行。不過執行人員持續追蹤並與銀行密切聯繫，待帳戶解除警示後，立即核發執行命令，迅速扣押存款，並全額徵起欠繳罰鍰，展現強勢執法的效率與決心。

士林分署強調，道路交通安全是政府施政重點，對於惡性累犯與屢勸不改者，將持續依法強制執行，落實行政院「五打七安」道路安全政策，維護交通秩序與民眾安全。同時呼籲民眾勿心存僥倖，應依限繳納各項欠費，以免遭到強制執行。