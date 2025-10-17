中國計劃建歐洲最大使館　英國決議再延

▲倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

記者葉國吏／綜合報導

英國政府今天宣布，將再次推遲對中國在倫敦興建規模最大的歐洲使館計畫的批准。此事正值官員因撤銷對兩名疑似替北京從事間諜工作的男子的指控而面臨輿論壓力。該計畫引發安全疑慮及政治爭議，成為焦點。

中國政府計畫在倫敦塔附近的一處擁有兩百年歷史的地點建造大使館，但過去三年受到多方反對，包括當地居民、議會成員以及支持香港民主的群體。一些來自英美的政界人士擔心這個新館可能被用作間諜行動的基地，並呼籲英國政府阻止此案的進展。

根據路透社取得的文件，英國住房部表示，因內政部和外交部未能按時回覆，原定於10月21日的計畫審查將再度延期至12月10日。目前，住房部尚未對此事作出進一步評論。此決定對首相施凱爾（Keir Starmer）領導的政府來說尤為敏感，因其面對外界批評，指責部分官員低估了中國對國家安全可能造成的威脅。

而在上個月，英國檢方突然撤銷了對中國研究小組前主任凱希（Christopher Cash）及學者貝瑞（Christopher Berry）的指控。這兩人曾被懷疑在2021至2023年間替北京進行間諜活動，但檢方因未能充分證明指控成立，加上政府未將中國列為敵對國家，最終以證據不足為由撤案。此事件引發了各界對政府應對中國問題的廣泛討論。