館長「斬狗頭」言論朝兩罪偵辦　是否觸及國安法刑事局回應了

▲針對館長揚言斬下賴清德狗頭案，刑事局副局長陳世煌說明案情。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪／台北報導

知名網紅館長陳之漢因日前在網路直播公然宣稱「斬下賴清德的狗頭」，涉嫌危害國家元首不當言論，今日下午2點到刑事局接受約談。刑事局副局長陳世煌召開記者會表示，接獲大量民眾檢舉，陳之漢在個人公開的網路直播節目上，針對國家元首公然發表恐嚇、危害、安全還有生命的言論以及煽動不特定多數人之語的言論，依法報請新北地檢署指揮偵辦，案件朝向涉犯刑法恐嚇安全以及煽動他人犯罪進行調查。

陳世煌表示，經警方偵訊釐清案情後，警方會當場交付新北地檢署傳票，請陳依指定時間到地檢署接受複訊。刑事警察局公開呼籲社會大眾，在網路上公然發布言論，要謹言慎行，要確認訊息的合法性跟來源是真實性，同時不要輕易的相信或轉貼這些可能觸法的相關言論。

陳世煌說，民主是建立在法治基礎上，不要轉傳或挑撥、挑釁任何暴力言論和行為。請民眾自律守法，拒絕任何形式的仇恨或暴力言論，以共同維護民主社會的正規價值。

在場媒體詢問陳之漢相關言論是否涉及觸犯國安法，對此陳世煌回應，「現在還在偵訊過程中，對個案的事實，我想我們會依照蒐證的證據來依法來做證訊。目前傳票上所記載的犯罪事實是恐嚇安全，以及煽動他人犯罪。如果在過程當中發現其他的犯罪事實，警方會依照刑事訴訟法來告知當事人相關的法條、並在移送地檢進行後續偵辦。」

