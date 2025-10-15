北車醉女遭侵犯！目擊者還原現場「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

▲北車大廳。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

國慶連假前夕，台北車站大廳驚傳駭人性侵案件，整個過程持續超過10分鐘，眾目睽睽之下竟無人制止，直到外籍旅客察覺異狀報警，警方才趕抵現場將嫌犯逮捕。對此，一名女性目擊者表示，當時很多人都看到，但都沒有上前制止，身為瘦弱女子的她，也擔憂自身安全而未即時上前阻止。

一名女網友在Threads上的北車性侵文章底下留言，「本人當下在現場目睹全程」，本來是一群人喝酒，後來女生醉倒被拖去牆邊，當下有許多人都有看到，但大家都擔憂自身安全，而沒有上前制止，「包括我」。

她坦言，自己是一名身形瘦小的女性，實在不敢貿然上前干預，「深怕自己也受到傷害」，所幸不久後有2至3位警察抵達現場。

留言曝光，底下網友罵翻，如果不敢制止可以打電話報警，或是找人幫忙，「有沒有可能當下大叫，或是當下去找別的男生幫忙？不一定要你本人立即過去」、「外國人都知道報警，你不知道喔？」、「我始終相信一句話，女人幫助女人，就能改變世界」、「明明有那麼多方法可以幫助這位女生，你選擇當下站在那目睹一切什麼都不做」、「等你哪天遭遇到這種事，就不要怪沒人幫你」。

據了解，事件發生於10月9日下午4時多，正值連假運輸高峰，車站內人潮眾多。目擊者表示，女子全身癱軟無法行動，嫌犯先抓住其手，再將她拖至牆邊，過程中多次接觸被害人身體，行徑囂張。馬來西亞籍外國遊客目睹後，立即請友人報警，警方獲報迅速到場，依妨害性自主、乘機性交及公然猥褻罪將嫌犯逮捕送辦。

調查發現，嫌犯疑似喬裝街友長期在台北車站周邊徘徊，目前是否列冊街友仍待確認。鐵路警察局表示，事後已加強勤務編排，將原本每2小時巡邏2次增為3次以上，並維持24小時監控，以防類似案件再度發生。警方同時呼籲民眾，如發現可疑行為應立即報案，共同維護公共安全。