　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北車醉女遭侵犯！目擊者還原現場「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

▲▼網友發起坐爆台北車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲北車大廳。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

國慶連假前夕，台北車站大廳驚傳駭人性侵案件，整個過程持續超過10分鐘，眾目睽睽之下竟無人制止，直到外籍旅客察覺異狀報警，警方才趕抵現場將嫌犯逮捕。對此，一名女性目擊者表示，當時很多人都看到，但都沒有上前制止，身為瘦弱女子的她，也擔憂自身安全而未即時上前阻止。

一名女網友在Threads上的北車性侵文章底下留言，「本人當下在現場目睹全程」，本來是一群人喝酒，後來女生醉倒被拖去牆邊，當下有許多人都有看到，但大家都擔憂自身安全，而沒有上前制止，「包括我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她坦言，自己是一名身形瘦小的女性，實在不敢貿然上前干預，「深怕自己也受到傷害」，所幸不久後有2至3位警察抵達現場。

留言曝光，底下網友罵翻，如果不敢制止可以打電話報警，或是找人幫忙，「有沒有可能當下大叫，或是當下去找別的男生幫忙？不一定要你本人立即過去」、「外國人都知道報警，你不知道喔？」、「我始終相信一句話，女人幫助女人，就能改變世界」、「明明有那麼多方法可以幫助這位女生，你選擇當下站在那目睹一切什麼都不做」、「等你哪天遭遇到這種事，就不要怪沒人幫你」。

據了解，事件發生於10月9日下午4時多，正值連假運輸高峰，車站內人潮眾多。目擊者表示，女子全身癱軟無法行動，嫌犯先抓住其手，再將她拖至牆邊，過程中多次接觸被害人身體，行徑囂張。馬來西亞籍外國遊客目睹後，立即請友人報警，警方獲報迅速到場，依妨害性自主、乘機性交及公然猥褻罪將嫌犯逮捕送辦。

調查發現，嫌犯疑似喬裝街友長期在台北車站周邊徘徊，目前是否列冊街友仍待確認。鐵路警察局表示，事後已加強勤務編排，將原本每2小時巡邏2次增為3次以上，並維持24小時監控，以防類似案件再度發生。警方同時呼籲民眾，如發現可疑行為應立即報案，共同維護公共安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

年輕女「車廂內大聲講電話」　他見1細節耳朵紅了：沒想到是這樣

長榮空姐罹「史迪爾氏症」猝逝？前台大醫揪1疑點：不一定

北車醉女遭侵犯！目擊者還原現場「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

北車性侵案「這10分鐘」沒人制止　一票不敢相信：拜託別那麼冷漠

看完座艙長聲明　她分析「背後恐怖思維」：經過SOP訓練的麻木

歐姆佳科技摘冠「新北新創之星」　陪跑制與場域驗證青年局打造創業加速跑道　

文化大學勞動系傳將廢系　鄭英耀：教育部尚未收到申請

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

年輕女「車廂內大聲講電話」　他見1細節耳朵紅了：沒想到是這樣

長榮空姐罹「史迪爾氏症」猝逝？前台大醫揪1疑點：不一定

北車醉女遭侵犯！目擊者還原現場「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

北車性侵案「這10分鐘」沒人制止　一票不敢相信：拜託別那麼冷漠

看完座艙長聲明　她分析「背後恐怖思維」：經過SOP訓練的麻木

歐姆佳科技摘冠「新北新創之星」　陪跑制與場域驗證青年局打造創業加速跑道　

文化大學勞動系傳將廢系　鄭英耀：教育部尚未收到申請

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

試開箱／還在用過時的陰影修容？韓系彩妝師教你最新「提拉小臉收縮術」

行雲流水 #直直衝 闖紅燈行徑原PO直呼﹔根本母子

生活熱門新聞

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

西寧國宅要拆了　命理師曝風水

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

颱風恐釀東部豪雨　雨量超標將強制撤離

準風神最新AI路徑北調　這天最近台灣

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面