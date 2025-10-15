生意差！滷味店老闆竟加罌粟吸客　網嚇：我家附近麻辣燙吃了還想吃

▲大陸一家滷味店在滷汁加入罌粟殼。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

魔女廚師芝琳是你？大陸陝西省安康市一家滷味店，日前被發現在滷汁加入罌粟殼，因為生意不佳老闆想吸客，目前被公安機關徹查已關店。網友嚇說，「我懷疑我家附近一家麻辣燙也放這個，吃完還想吃。」

據《紅星新聞》報導，安康市漢濱區市場監督管理局相關負責人13日表示，此案發生於年初，一開始工作人員進行暗訪，買滷味回去檢測，「我們在快檢試劑中發現滷味裡面有罌粟鹼的成分，於是立即聯合公安機關趕到店裡現場調查。」

執法人員到達現場後，在滷味店內發現了罌粟殼，並將其作為證據送往檢驗，最終確認為罌粟殼。隨後，執法人員還將店內生產的牛肉等滷味樣品送往檢測機構，檢測結果顯示其中含有嗎啡、罌粟鹼、那可丁等物質。

對此，老闆承認，因為店內生意不好，為了吸引顧客，他決定將罌粟殼添加到滷汁中。據悉，目前涉事滷味店已經停業，當事人已交保候審。

新聞事件不禁讓人想起《中華一番》中的一幕，在特級廚師考試的複試中，有一場名為「麵非麵」的比拼，被稱為魔女女廚師芝琳，端出了一道墨魚汁炒米粉，被小當家和阿飛迅速識破，原來其中竟暗藏罌粟，意圖讓其他參賽者上癮。

貼文一出，不少網友留言「我懷疑我家附近一家麻辣燙也放這個，吃完還想吃」、「幫我查螺螄粉，我閨密一天吃三餐」、「我不知道我這裡有家滷菜是不是也有，覺得太甜不好吃，但是天天又想著買來吃」。

延伸閱讀

▸ 長榮空服員病逝！他提6年前「擦屁事件」 批：服務好到員工命都沒了

▸ 大稻埕都更難2／危屋都更空轉！他抱憾亡10年 家屬悲嘆「仍原地踏步」

▸ 原始連結