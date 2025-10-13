　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

▲女子出遊時接獲自家智慧馬桶「炸了」的消息。（圖／翻攝極目新聞）

▲女子出遊時接獲自家智慧馬桶「炸了」的消息。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

出門旅遊接到「家裡被水淹」的電話，任誰都難以冷靜。廣東惠州李姓女子近日外出途中接獲物業來電，得知自家主臥浴室突發爆炸，水流滲入樓下鄰居家與電梯間，造成嚴重損失和鄰居困擾。事後查明，禍首竟是她新買的「平價智慧馬桶」。

▲女子出遊時接獲自家智慧馬桶「炸了」的消息。（圖／翻攝極目新聞）

《環球網》報導，李女士委託朋友回家查看，發現主臥浴室一片狼藉，牆面被濺黑、地板積水，馬桶外殼炸裂。她事後心有餘悸地表示，「還好我不在家，不然就把我炸了。」

據悉，該智慧馬桶購自某電商平台的網店，為知名品牌的仿製品，折後僅售1090元人民幣（約4696元新台幣）。目前，該店已下架所有馬桶商品，僅剩部分浴室櫃在售。公開資訊顯示，該品牌商標分別於2021年與2022年申請登記，類別屬「燈具、空調」，且目前已失效。

對此，律師李文孝表示，若產品本身存在缺陷，製造商應為首要責任方，若銷售環節導致損害，經銷商亦須負責，「電商平台有義務提供廠商資訊協助消費者維權，若明知產品有問題仍未下架，則可能承擔連帶責任。」、

李文孝強調，若平台未積極提供生產方聯絡資訊，消費者可直接起訴平台，要求其承擔主要賠償責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／34歲長榮空姐病逝　生前與座艙長對話曝光
長榮空姐抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法今年被罰288萬
快訊／PLG新隊伍！　全員正式亮相
快訊／18歲女大生校內4樓墜落！掛2樓安全網
稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊
新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億
大改款TOYOTA Corolla來了！　外觀大整容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美中貿易戰重燃戰火　中國9月對美出口年減27％

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

中美互徵港口稅　陸海關總署：希望美國重回對話協商

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

查獲「問題地圖」6萬張　青島海關：「台灣省」標注錯誤

摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

福建南碇島變「垃圾島」　商家非法拉船載客看玄武岩柱「垃圾隨手丟」

陸房地產巨頭萬科董事長辭職　爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

美中貿易戰重燃戰火　中國9月對美出口年減27％

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

中美互徵港口稅　陸海關總署：希望美國重回對話協商

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

查獲「問題地圖」6萬張　青島海關：「台灣省」標注錯誤

摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

福建南碇島變「垃圾島」　商家非法拉船載客看玄武岩柱「垃圾隨手丟」

陸房地產巨頭萬科董事長辭職　爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

任時完簽約SM：從沒放棄過歌手夢！　韓網全驚訝「最好奇光熙反應」

民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

太陽新核心磨合順利　布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

AI成「新核彈」？　《黃仁勳傳》作者警告：恐毀滅人類

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」大手牽小手種下一株株希望

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

金秀賢傳訊16歲金賽綸：想抱抱睡！「新證據出現」韓媒：不可能是他

藍鳥外野手魯克斯傷勢檢查結果出爐　驚險避開骨折危機

山下智久驚喜現身醫學會！《空中急診英雄》5主角罕合體…原因曝光

【花生什麼事？】男子冰箱門開錯邊下秒遭暴擊瞬間清醒XD

大陸熱門新聞

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

女子出遊被告知「家裡淹大水」 朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

陸哈士奇咬死雞　遭飼主持刀砍死

查獲「問題地圖」6萬張　青島海關：「台灣省」標注錯誤

中國商務部公告附件　棄doc改國產WPS格式

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

陸房地產巨頭萬科董事長辭職 爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

福建南碇島變「垃圾島」 商家非法拉船載客看玄武岩柱「垃圾隨手丟」

更多熱門

相關新聞

東北風暴強襲美東！紐約州宣布緊急狀態

東北風暴強襲美東！紐約州宣布緊急狀態

美東遭強烈東北風暴（nor'easter）襲擊，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）12日緊急宣布紐約市、長島及周邊地區進入緊急狀態。風暴帶來狂風暴雨及嚴重淹水威脅，預計持續至當地13日，造成華府到波士頓的航班大亂。

田納西州炸藥廠爆炸　18人無生還希望

田納西州炸藥廠爆炸　18人無生還希望

高雄海產行黑煙沖天老闆救火燙傷

高雄海產行黑煙沖天老闆救火燙傷

騎士摔傷拒送醫　警送反光背心助他返家

騎士摔傷拒送醫　警送反光背心助他返家

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

關鍵字：

智慧馬桶爆炸安全智能馬桶淹水

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面