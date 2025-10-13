女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

▲女子出遊時接獲自家智慧馬桶「炸了」的消息。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

出門旅遊接到「家裡被水淹」的電話，任誰都難以冷靜。廣東惠州李姓女子近日外出途中接獲物業來電，得知自家主臥浴室突發爆炸，水流滲入樓下鄰居家與電梯間，造成嚴重損失和鄰居困擾。事後查明，禍首竟是她新買的「平價智慧馬桶」。

《環球網》報導，李女士委託朋友回家查看，發現主臥浴室一片狼藉，牆面被濺黑、地板積水，馬桶外殼炸裂。她事後心有餘悸地表示，「還好我不在家，不然就把我炸了。」

據悉，該智慧馬桶購自某電商平台的網店，為知名品牌的仿製品，折後僅售1090元人民幣（約4696元新台幣）。目前，該店已下架所有馬桶商品，僅剩部分浴室櫃在售。公開資訊顯示，該品牌商標分別於2021年與2022年申請登記，類別屬「燈具、空調」，且目前已失效。

對此，律師李文孝表示，若產品本身存在缺陷，製造商應為首要責任方，若銷售環節導致損害，經銷商亦須負責，「電商平台有義務提供廠商資訊協助消費者維權，若明知產品有問題仍未下架，則可能承擔連帶責任。」、

李文孝強調，若平台未積極提供生產方聯絡資訊，消費者可直接起訴平台，要求其承擔主要賠償責任。