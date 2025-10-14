　
生活

【廣編】劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》全台三周冠軍　攻佔2025十大賣座電影

▲▼劇場版鏈鋸人蕾潔篇,動漫電影,全球,冠軍。（圖／美商台灣索尼影業發行提供）

▲劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》吸引全球動漫粉絲！

圖、文／美商台灣索尼影業發行提供

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》在接連稱霸教師節與中秋連續假期後，也不負眾望在雙十國慶連假勇奪全台三周票房冠軍，上映19天累積票房近台幣一億四千萬元 ，一舉躍升2025十大賣座電影，並強勢問鼎年度動漫電影前三名。

國際市場方面，劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》僅亞洲上映國家就已累積近台幣18億元總票房，主要戰場包括日本連續四周冠軍累積票房突破台幣10億元，韓國超過台幣4億2千萬元，台灣也以亮眼的票房成績排名季軍。

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》團隊表示，致力突破動畫與漫畫的界線，用心打造如「遊樂園設施」般的動感場面，劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》即將於10月下旬在全美以及歐洲各國戲院陸續上映，勢將吸引全球動漫粉絲！

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》的各種特規放映版本，身歷其境的臨場效果深受粉絲肯定歡迎，看準觀眾對更震撼、更沉浸式的觀影體驗需求，知名影城也即將推出魔王級的Ultra 4DX升級版本， 預計於十月底一起加入鏈鋸人戰場，慶祝歐美市場即將上映，10/15（三）起憑不分版本電影票至觀影影城，可兌換「焰夜集結款」原文A3國際版海報乙份。

快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

