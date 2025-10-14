台中直直撞！　註銷牌車文心路逃逸撞5人車

記者葉國吏／綜合報導

台中市第四警分局13日下午在巡邏時，發現一輛掛著註銷車牌的轎車，示意停車卻遭拒。駕駛加速逃逸，沿文心路連撞五車，最終因為車多受困。車上兩人棄車逃跑，警方正積極追查相關人員，並依法處理涉案車輛。

▲台中文心路車逃逸連撞5人車。（圖／翻攝Threads／airepoter_news，下同）

當天下午5點左右，台中市第四警分局大墩派出所的警員在巡邏時，注意到一輛車掛著已註銷的車牌。警員要求駕駛停下接受檢查，沒想到對方假裝配合，隨後突然加速逃逸，沿著文心路一路往北狂奔，速度驚人。警方立即展開追捕，場面一度混亂。

肇事車輛在逃逸過程中，接連撞上五輛車，所幸並未造成任何人員傷亡。最後，因為道路擁堵，車子進一步無法移動，駕駛和乘客趁機棄車，徒步逃離現場。事件造成多車受損，警方封鎖現場並展開蒐證，交通分隊隨後趕到協助處理，車輛已被移置保管。

警方表示，該車懸掛的車牌已被註銷，違反道路交通管理相關規定，車主將面臨最高3萬6000元的罰款。目前警方已掌握車主身分，正追查實際駕駛和乘客的行蹤。警方呼籲，切勿駕駛不合法的車輛上路，拒檢逃逸更是加重刑責，將持續加強攔查，保障市民安全和交通秩序。