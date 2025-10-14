美譴責中國海警船撞菲船　重申美菲防禦條約範圍

▲菲律賓指控中國海警船12日上午對菲國船隻發射水砲、蓄意衝撞。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）



記者張靖榕／綜合報導

中國與菲律賓公務船12日在南海中業島附近發生碰撞事件，雙方各執一詞，互控對方有責。美國國務院13日發表聲明，譴責中國對菲方船隻的衝撞與水柱攻擊行為，並強調《美菲共同防禦條約》適用於南海任何對菲國部隊、公務船或飛機的武裝攻擊。

事件發生在中業島海域，中國海警船與菲律賓漁業局公務船發生擦撞。根據現場影片顯示，中方不僅連續以水柱攻擊，還多次蓄意衝撞菲船。中國海警局則稱，菲方船隻「非法闖入」中國主張的海域，並在無視警告的情況下危險接近中方正常執法船隻，導致雙方擦碰，責任全在菲律賓。

對此，美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，美方嚴厲譴責中國此一危險行為，並重申對區域盟友的堅定承諾。他強調，「我們與菲律賓盟友站在同一陣線，反對中國破壞區域穩定的作為。」

皮戈特指出，中國在南海提出的廣泛海域與領土聲索不僅缺乏法律依據，且日益以脅迫手段推動主張，這種行為是以犧牲鄰國為代價，破壞區域和平，也違背中方曾承諾以和平手段解決爭端的立場。

國務院聲明重申，《1951年美菲共同防禦條約》第4條確實適用於南海範圍內對菲律賓軍事或公務資產的任何武裝攻擊。美國去年至少兩度公開提及條約涵蓋範圍，包括2024年6月中國海警多次衝撞菲國補給任務船隻，甚至登船揮舞刀斧一事。不過，當時馬尼拉總統府方面表示，該事件並未構成條約觸發條件。

南海爭議長年未解。菲律賓主張根據《聯合國海洋法公約》擁有200海里專屬經濟區內資源的開發權，但中國則以「十段線」為依據，聲稱擁有南海絕大多數水域主權，兩國在民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙與鐵線礁等熱點區域屢屢爆發對峙。這次碰撞事件再度突顯南海情勢的高度敏感與不穩定。