機車男女深夜追撞轎車！彈飛再撞公車　女乘客無生命跡象

社會 社會焦點 保障人權

彰化台1線重大車禍！機車男女追撞轎車、彈飛再撞公車　女無生命跡象

▲彰化台一線花壇鄉中山路發生騎車男女撞轎車再遭公車撞擊。（圖／消防局提供）

▲彰化台一線花壇鄉中山路發生騎車男女撞轎車再遭公車撞擊。（圖／消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣台一線昨（11日）深夜發生一起極為嚴重的連環車禍。一輛男女騎機車雙載行經花壇鄉中山路時，不明原因突然失控撞上路旁停放的2轎車，隨後更反彈到車道上，公車閃避不及撞擊。現場一片狼藉，機車上一對男女傷勢嚴重，其中女乘客生命跡象，經現場緊急CPR搶救後，火速送醫，情況相當危急。

事故發生在晚間近11點，位於花壇鄉中山路二段附近。據了解，這輛雙載機車先是失控自撞路邊的兩輛自小客車，由於撞擊力道猛烈，機車與騎士彈飛至道路中央，此時不幸再遭一輛公車碰撞，造成二次傷害。巨大的撞擊聲響讓附近住戶受到驚嚇。

▲彰化台一線花壇鄉中山路發生騎車男女撞轎車再遭公車撞擊。（圖／消防局提供）

▲彰化台一線花壇鄉中山路發生騎車男女撞轎車再遭公車撞擊。（圖／消防局提供）

彰化縣消防局在晚間10點13分獲報後，立即出動救援。共派遣2輛救護車及4名消防人員，由彰化與花壇分隊趕赴現場。

救援人員到達後，發現情況十分慘重。女子已呈現OHCA狀態，救護員立刻為她施以CPR、使用AED監測，並上頸圈、長背板固定，另一名男性傷患傷勢同樣嚴重，臉部有嚴重撕裂傷，大腿明顯骨折，立即將2人緊急送往醫院急救。詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

▲彰化台一線花壇鄉中山路發生騎車男女撞轎車再遭公車撞擊。（圖／消防局提供）

10/10 全台詐欺最新數據

416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

台一線彰化花壇車禍

