2跳傘員高空中相撞！　25年老手「完美降落」仍喪命

▲麻州發生2名跳傘員相撞，導致其中一人喪命的意外。（圖／達志影像／示意圖）



記者吳美依／綜合報導

美國麻州奧蘭治（Orange）發生恐怖事故，一名62歲資深跳傘運動員，在高空中意外碰撞另一名跳傘運動員，儘管他稍後順利降落，3天後仍因傷勢過重身亡。

《紐約郵報》報導，受害者薩博（Robert Szabo）來自康乃狄格州，擁有長達25年的跳傘經驗，曾參與多項比賽並獲得獎項，未料4日跳傘時發生致命事故。

奧蘭治消防局長詹姆斯·楊（James Young）證實，薩博從跳傘公司Jumptown的飛機跳下後，在高空中與另一名經驗豐富的跳傘運動員相撞，儘管對方並無大礙，他的身體卻遭受致命性傷害。

根據調查，薩博的降落傘正常運作，並且成功著陸在機場範圍內。他落地後立刻被送往附近伍斯特（Worcester）的醫院急救，卻仍於7日宣告不治。

當地檢察官辦公室表示，法醫尚未確定薩博的確切死因，事故原因正由地方政府及聯邦航空管理局（FAA）調查中。

薩博生前是康乃狄克州跳傘俱樂部（Connecticut Parachutists）員工，該俱樂部發文哀悼，「我們永遠懷念他的善良、耐心，以及慷慨奉獻的時間和技能。」

這已經是跳傘公司Jumptown近10年來第2起死亡事故，2018年一名27歲跳傘員撞上穀倉身亡。2022年，該公司發生跳傘員因降落傘纏繞，重摔建築物屋頂重傷的意外。