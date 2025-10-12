　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2跳傘員高空中相撞！　25年老手「完美降落」仍喪命

▲▼降落傘,跳傘。（圖／達志影像／示意圖）

▲麻州發生2名跳傘員相撞，導致其中一人喪命的意外。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳美依／綜合報導

美國麻州奧蘭治（Orange）發生恐怖事故，一名62歲資深跳傘運動員，在高空中意外碰撞另一名跳傘運動員，儘管他稍後順利降落，3天後仍因傷勢過重身亡。

《紐約郵報》報導，受害者薩博（Robert Szabo）來自康乃狄格州，擁有長達25年的跳傘經驗，曾參與多項比賽並獲得獎項，未料4日跳傘時發生致命事故。

奧蘭治消防局長詹姆斯·楊（James Young）證實，薩博從跳傘公司Jumptown的飛機跳下後，在高空中與另一名經驗豐富的跳傘運動員相撞，儘管對方並無大礙，他的身體卻遭受致命性傷害。

根據調查，薩博的降落傘正常運作，並且成功著陸在機場範圍內。他落地後立刻被送往附近伍斯特（Worcester）的醫院急救，卻仍於7日宣告不治。

當地檢察官辦公室表示，法醫尚未確定薩博的確切死因，事故原因正由地方政府及聯邦航空管理局（FAA）調查中。

薩博生前是康乃狄克州跳傘俱樂部（Connecticut Parachutists）員工，該俱樂部發文哀悼，「我們永遠懷念他的善良、耐心，以及慷慨奉獻的時間和技能。」

這已經是跳傘公司Jumptown近10年來第2起死亡事故，2018年一名27歲跳傘員撞上穀倉身亡。2022年，該公司發生跳傘員因降落傘纏繞，重摔建築物屋頂重傷的意外。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周末2地低溫下探20度
結婚3年不孕！人妻內診慘叫　尪認了：從沒放進去過
Andy「疑心肌梗塞」最新身體狀況曝光！
快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋2聲明
馬太鞍堰塞湖水位計安裝啟用！蓄水量剩155萬噸　大量減少原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

馬達加斯加總統控「非法奪權」發生中！　精銳部隊倒戈挺示威

2跳傘員高空中相撞！　25年老手「完美降落」仍喪命

吹風機2年沒用！　10歲女童疑洗澡完插插頭「觸電倒地亡」

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！　失心瘋血腥割喉

大阪世博「淨賺57億」逆風翻盤！場館閉幕再利用　未來去處曝光

局勢升溫！巴基斯坦關閉邊界　阿富汗宣稱擊斃58名巴國士兵

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

日女平交道跌倒「低頭撿東西」！　路人目睹她下秒被電車撞死

兄弟聯手性侵！「明知染愛滋」硬上　害12歲女童懷孕生子

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

馬達加斯加總統控「非法奪權」發生中！　精銳部隊倒戈挺示威

2跳傘員高空中相撞！　25年老手「完美降落」仍喪命

吹風機2年沒用！　10歲女童疑洗澡完插插頭「觸電倒地亡」

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！　失心瘋血腥割喉

大阪世博「淨賺57億」逆風翻盤！場館閉幕再利用　未來去處曝光

局勢升溫！巴基斯坦關閉邊界　阿富汗宣稱擊斃58名巴國士兵

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

日女平交道跌倒「低頭撿東西」！　路人目睹她下秒被電車撞死

兄弟聯手性侵！「明知染愛滋」硬上　害12歲女童懷孕生子

小貓深夜卡冷氣小洞快沒力氣　花2小時救出當場被收編

不斷更新／獅隊中段局數苦苦追分　暫以3比8落後桃猿

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

國道下午3事故導致車流回堵　國10左營端晚間已湧車潮

分析／鄭麗文、郝龍斌激戰藍黨魁選舉　「自主黨員」成勝敗關鍵

汐止誇張父子！老爸沒駕照還酒駕　兒也喝ㄎㄧㄤ連坐罰

漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折

高市早苗會是「日本鐵娘子」嗎？

訪問／呂珍九「壯成兩倍」本人長這樣！　笑認：我知道有人嚇到

苗栗台糖學苑租約將到期　國土署：評估設置婚育宅

【北海岸火燒車】高中同學租車半途突起火！熱心騎士狂按喇叭救一車人

國際熱門新聞

麥田突降不明物體　NASA設備突現德州農地

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

川普對中100%關稅　加密貨幣市場血洗

舊金山滅門血案　一家四口陳屍豪宅

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

少女手機被老師沒收！才知她遭性侵15次

凱蒂佩芮擁吻加拿大前總理　直擊照曝光

以色列音樂節裝死倖存　28歲男2年後輕生亡

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

中國限稀土　川普：波音零件我也能卡！

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

拜登抗癌近況：接受放射線＋荷爾蒙療法

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

更多熱門

相關新聞

雙人跳傘教練墜亡　學員「卡15m樹頂」苦撐

雙人跳傘教練墜亡　學員「卡15m樹頂」苦撐

美國田納西州納什維爾（Nashville）本週末發生一起雙人高空跳傘事故，一名跳傘教練與學員在空中分離，導致教練不幸墜地身亡，而學員則連同降落傘卡在樹上，驚魂未定地掛了好幾個小時後才獲救。

送完8跳傘客　資深教練返航墜機亡

送完8跳傘客　資深教練返航墜機亡

美小飛機衝出跑道釀5傷　列大量傷患事故

美小飛機衝出跑道釀5傷　列大量傷患事故

32歲跳傘正妹「故意不開傘包」重摔死亡！

32歲跳傘正妹「故意不開傘包」重摔死亡！

高空跳傘iPhone掉了　1萬英尺墜地竟沒事

高空跳傘iPhone掉了　1萬英尺墜地竟沒事

關鍵字：

跳傘

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面