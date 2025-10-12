漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折

▲漢堡王超浮誇犇牛堡回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王超浮誇「犇牛堡」宣布再度回歸，最少堆疊3層的火烤牛肉，最多豪疊10層，打造超爆滿肉量組合，且最高可享46折優惠，10月14日起限時11天開賣。

漢堡王經典人氣「犇牛堡」回來了，10月14日起至10月24日限時11天販售，使用370度火烤純牛肉層層堆疊香滑起士片，再覆蓋酥脆培根、淋上獨門醬汁，打造濃郁口感，至少有3層牛肉起跳，最多可堆疊10層，每筆訂單限購2堡，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

其中，原價199元的「三犇牛肉堡」特價119元，相當於6折優惠；「七犇牛肉堡」特價209元，只要半價；「十犇牛肉堡」則可享超殺優惠價269元，較原價祭出46折折扣，每吃一個現省315元。

▲犇牛堡品項售價一次看。

另外，瞄準台人熱愛吃麻辣臭豆腐、麻辣火鍋，SUBWAY推出全新「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」，選用紅辣椒、豆瓣醬、花椒、熟花椒等辛香料以大火爆香、慢火焙炒，再結合原塊牛肉，讓每一塊肉都完整吸附麻辣醬汁，6吋售價159元、12吋286元；金門與澎湖地區6吋售價則為164元、12吋295元。

業者更曝光黃金組合吃法，推薦以蜂蜜燕麥麵包為基底，微甜口感更能襯托出辣豆瓣的香麻風味，最後加入烤過的青椒、洋蔥以及新鮮生菜平衡整體風味。