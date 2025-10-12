高雄男輾死擋路鴨！飼主崩潰提告　法官重判拘役20天+罰20萬

▲紅面番鴨示意圖，非當事案件。（圖／視覺中國）

記者陳宏瑞／高雄報導

一隻鴨子價格大約幾百元，但可千萬不要在路上隨便輾死鴨子！高雄前鎮區一名姚姓男子在路上遇到一隻紅面番鴨「擋路」，他竟怒氣沖天的下車狠踢鴨子一腳，還直接騎腳踏車輾過牠，導致鴨子慘死；對於心愛的「寵物鴨」喪命，飼主氣得報警提告。法院痛批姚男行徑殘忍、毫無悔意，依《動物保護法》重判拘役20天、併科罰金20萬元。

判決書，今年4月21日下午，姚男騎腳踏車行經前鎮區鎮東一街時，一隻黑色紅面番鴨悠哉走在路中央，擋住他的去路。姚男不耐煩停車，下車先朝鴨子狠踢一腳，見牠沒飛走，又氣得直接騎車衝上去輾過，導致鴨子當場死亡。

飼主陳姓女子聽聞心愛的寵物慘死，情緒崩潰報警。警方調閱監視器畫面，鎖定姚男涉案，傳喚他到案說明。姚男坦承犯行，辯稱「一時氣憤」、「只是想嚇牠」。

但法官認為他明知可能造成動物死亡，仍故意輾壓，手段惡劣，態度輕率、欠缺尊重生命觀念，因此依《動物保護法》第25條「故意傷害動物致死」罪，判處拘役20天，併科罰金20萬元，可易科罰金，可上訴。

根據《動物保護法》規定，凡故意傷害動物致其重傷或死亡者，可處2年以下徒刑、拘役，並得併科20萬至200萬元罰金，因此法官已是判罰最輕的金額。