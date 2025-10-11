「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻：第一次看到被罵

▲公司突公告，「請勿濫用水資源」。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多租屋族為了省錢，會自己裝水帶回家喝！一名北漂妹坦言，常在下班前用公司飲水機裝水回家，卻被同事爆料「有人因此被罵」，幾天後公司甚至貼公告「請勿濫用水資源」，讓她尷尬不敢再裝。貼文引起網友熱議，痛批公司太小氣，也有人建議「買濾水壺」或「批發瓶裝水」比較省。

一名女網友在Dcard表示，她獨自北漂在台北租屋，為了省錢，下班回家前會在公司裝水，未料聽別層樓的同事透露，有人就因為裝水回家而被罵，一度讓她感到心慌。

更傻眼的是，過幾天後公司飲水機就貼出「請勿濫用水資源」的公告，原PO錯愕直言，「現在完全不敢再裝...乖乖去買水！」

由於原PO非常愛喝水，若長期買礦泉水也是一筆不小開銷，因此求問過來人「有推薦便宜、好喝的水嗎？」

底下網友熱議，「我們公司也有人每天帶超大水壺來裝，第一次看到裝水被罵的」、「到底什麼樣的公司會介意人家喝水啊」、「公司大樓最近連廁所衛生紙都不提供，希望不要哪天裝水被罵」、「我都去檳榔攤或雜貨店買一箱90元的1500ml，裡面有12大瓶」、「買個濾水壺就好了啊」、「鹼性水比較好喝，沒有臭味」、「推網購泰山600ml，一瓶7元」。