癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

▲「新心人類未來學淨化學院」虐打學員並收鉅款，有男子因而賣房繳學費。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

67歲張姓女子在新店開設「新心人類未來學淨化學院」，和陳姓女子共同授課，以學費、罰款為由，輔以羞辱、毆打等心理控制，長年來向學員收取鉅額費用。一名癌末王姓母親和兒子一同參加課程，被恐嚇不繼續上課就必死無疑，兩人不但被命令和同性結婚，王姓兒子還得賣房繳學費，兩人被騙1334萬後，憤而將張、陳告上法院。台北地院審理，法官判張、陳要連帶賠償王母684萬2460元、王男650萬7100元。全案還可上訴。

判決指出，張女為「帕拉淨心養生莊園企業社」、「新心人類非凡教育訓練有限公司」負責人，對外以2家公司名義，或「Master Coach新心人類未來學教育發展中心」，和陳姓女子共同規劃、教授課程。

王姓母子各從2013年8月、2021年4月，陸續加入張、陳開辦的心靈成長課程，因王母罹患癌症末期，遭恐嚇如果不持續參加課程就會沒救，且會死得很難看，逼母子倆持續繳學費和罰款，並賺取勞動報酬上繳。

此外，兩人除逼王姓母子於2021年間，分別和同性學員結婚，並於隔年離婚，還命令他們毆打同課程學員。王母因害怕不聽命令，癌症就會惡化死亡，王男也受母親健康狀況影響，害怕與母親同患絕症，兩人持續參與課程至2023年3月止，王母陸續交付張女684萬2460元，王男也拿出650萬7100元，母子倆直到2024年4月到律師事務所諮詢時，才發現遭詐欺，提告要兩人把錢還來。

全案審理時，張、陳女辯稱，兩家公司都已結束營業，王家母子參加課程前，他們已告知課程內容、費用和上課方式，因為2人上課長達10年，費用自然高於社會一般短期課程，宗教命理有沒有效果，本來就無法用科學驗證，且王家母子都受過良好教育，怎麼可能被詐騙和脅迫持續10年。另陳僅是張的課程學員，並非員工，也沒有涉及收費和公司經營，強調所謂「罰款」，是在訓練學員管理財務的方法，並未實際收取。

不過有學員證稱，她經陳女妹妹推薦認識張女，張女號稱是「可以協助人創造成功的專家」，她加入「揚昇靜心」訓練課程後，由陳、張兩人一起教課程，兩人教的課程種類很多，包括靜心訓練、創造生命藍圖、現金流、創造靈魂伴侶、深層心理學等課程，聲稱按照她們每個步驟執行，就能達到課程目標。

學員表示，陳、張有許多課程LINE群組，王母在LINE上被稱為「王子麵」、「死人」，王男被稱為「死妖女」、「王億萬」，她被叫「死豬」、「死胖子」等，陳女經常在LINE中謾罵學員，說王母「最終是家破人亡，必死無疑，四大分離，含怨而死，死不瞑目，作冤死鬼，四處漂流，不得投胎！」或要學員繳學費200萬元成為「能量淨化師」，表示「你這輩子能夠聽聞我們說這麼多的真理，已經是很難得」，以貶低自尊方式控制學員聽從指令。

▼張女號稱協助人成功的專家，還出了書。（圖／翻攝自三民書局）

學員說，陳、張兩人經常要大家以王母罹癌作為借鏡，趕快聽話改變自己，且要他們隨時待命ON CALL，不只要回訊息，還要馬上接電話，否則漏接一通電話就要罰1000元，聲稱這是「讓他們不會重複業力的一種手段，不是真的」，但累積到一個程度，就開始叫學員寫本票和借據，過了一段時間，更開始處罰學員，拿拍痧棒、捲報紙、餐廳托盤打人，除了張、陳親自動手，還會叫其他學員打被羞辱的人，或要他們自己打自己，有學員因此被打到腦震盪，或被罰跪路邊、舔別人腳趾，在大家面前做一些猥褻行為。

被迫與王母結婚的王姓女學員表示，她本來參加「創造靈魂伴侶課程」，由張、陳指定她和另一名女子結婚，有天她和王母被陳女毆打，打到一半，陳突然表示她和王母之間有「愛的流動」，叫她離婚並和王母結婚，她不願意，就被眾人打到願意，只能辦離婚後當天馬上和王母結婚，她也成為王男的繼母，幫忙處理王男賣房繳學費的事務和金流，之後陳、張兩人又叫他們離婚。

法官檢視相關證據後，認為陳、張以心靈成長名義毆打學員，或命學員互毆，並用LINE控制學員作息，藉各種名義對學員罰款，以取得高額金錢，甚至要學員把出門工作時間、洗澡的時間通通line上來，並因他們沒遵守規範，叫他們撞牆40下並拍照上傳，此外還有「賭盤大對決」LINE群組要求學員押注，分別向親人討200到500萬金錢，再拿來繳學費，並隨意增加每日罰款，有學員上了4年，一家3口就欠陳女3千3百萬，可見陳女收取王姓母子的學費並非課程對價，判定陳、張以背於善良風俗之方法，逼王姓母子給付鉅款，應連帶返還王母684萬2460元、王男650萬7100元。可上訴。