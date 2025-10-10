　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

▲▼哭,傷心,難過。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲「新心人類未來學淨化學院」虐打學員並收鉅款，有男子因而賣房繳學費。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

67歲張姓女子在新店開設「新心人類未來學淨化學院」，和陳姓女子共同授課，以學費、罰款為由，輔以羞辱、毆打等心理控制，長年來向學員收取鉅額費用。一名癌末王姓母親和兒子一同參加課程，被恐嚇不繼續上課就必死無疑，兩人不但被命令和同性結婚，王姓兒子還得賣房繳學費，兩人被騙1334萬後，憤而將張、陳告上法院。台北地院審理，法官判張、陳要連帶賠償王母684萬2460元、王男650萬7100元。全案還可上訴。

判決指出，張女為「帕拉淨心養生莊園企業社」、「新心人類非凡教育訓練有限公司」負責人，對外以2家公司名義，或「Master Coach新心人類未來學教育發展中心」，和陳姓女子共同規劃、教授課程。

王姓母子各從2013年8月、2021年4月，陸續加入張、陳開辦的心靈成長課程，因王母罹患癌症末期，遭恐嚇如果不持續參加課程就會沒救，且會死得很難看，逼母子倆持續繳學費和罰款，並賺取勞動報酬上繳。

此外，兩人除逼王姓母子於2021年間，分別和同性學員結婚，並於隔年離婚，還命令他們毆打同課程學員。王母因害怕不聽命令，癌症就會惡化死亡，王男也受母親健康狀況影響，害怕與母親同患絕症，兩人持續參與課程至2023年3月止，王母陸續交付張女684萬2460元，王男也拿出650萬7100元，母子倆直到2024年4月到律師事務所諮詢時，才發現遭詐欺，提告要兩人把錢還來。

全案審理時，張、陳女辯稱，兩家公司都已結束營業，王家母子參加課程前，他們已告知課程內容、費用和上課方式，因為2人上課長達10年，費用自然高於社會一般短期課程，宗教命理有沒有效果，本來就無法用科學驗證，且王家母子都受過良好教育，怎麼可能被詐騙和脅迫持續10年。另陳僅是張的課程學員，並非員工，也沒有涉及收費和公司經營，強調所謂「罰款」，是在訓練學員管理財務的方法，並未實際收取。

不過有學員證稱，她經陳女妹妹推薦認識張女，張女號稱是「可以協助人創造成功的專家」，她加入「揚昇靜心」訓練課程後，由陳、張兩人一起教課程，兩人教的課程種類很多，包括靜心訓練、創造生命藍圖、現金流、創造靈魂伴侶、深層心理學等課程，聲稱按照她們每個步驟執行，就能達到課程目標。

學員表示，陳、張有許多課程LINE群組，王母在LINE上被稱為「王子麵」、「死人」，王男被稱為「死妖女」、「王億萬」，她被叫「死豬」、「死胖子」等，陳女經常在LINE中謾罵學員，說王母「最終是家破人亡，必死無疑，四大分離，含怨而死，死不瞑目，作冤死鬼，四處漂流，不得投胎！」或要學員繳學費200萬元成為「能量淨化師」，表示「你這輩子能夠聽聞我們說這麼多的真理，已經是很難得」，以貶低自尊方式控制學員聽從指令。

▼張女號稱協助人成功的專家，還出了書。（圖／翻攝自三民書局）

▲▼「新心人類未來學淨化學院」虐打學員並收鉅款，負責人和講師被一對母子告上法院。（圖／翻攝自三民書局）

學員說，陳、張兩人經常要大家以王母罹癌作為借鏡，趕快聽話改變自己，且要他們隨時待命ON CALL，不只要回訊息，還要馬上接電話，否則漏接一通電話就要罰1000元，聲稱這是「讓他們不會重複業力的一種手段，不是真的」，但累積到一個程度，就開始叫學員寫本票和借據，過了一段時間，更開始處罰學員，拿拍痧棒、捲報紙、餐廳托盤打人，除了張、陳親自動手，還會叫其他學員打被羞辱的人，或要他們自己打自己，有學員因此被打到腦震盪，或被罰跪路邊、舔別人腳趾，在大家面前做一些猥褻行為。

被迫與王母結婚的王姓女學員表示，她本來參加「創造靈魂伴侶課程」，由張、陳指定她和另一名女子結婚，有天她和王母被陳女毆打，打到一半，陳突然表示她和王母之間有「愛的流動」，叫她離婚並和王母結婚，她不願意，就被眾人打到願意，只能辦離婚後當天馬上和王母結婚，她也成為王男的繼母，幫忙處理王男賣房繳學費的事務和金流，之後陳、張兩人又叫他們離婚。

法官檢視相關證據後，認為陳、張以心靈成長名義毆打學員，或命學員互毆，並用LINE控制學員作息，藉各種名義對學員罰款，以取得高額金錢，甚至要學員把出門工作時間、洗澡的時間通通line上來，並因他們沒遵守規範，叫他們撞牆40下並拍照上傳，此外還有「賭盤大對決」LINE群組要求學員押注，分別向親人討200到500萬金錢，再拿來繳學費，並隨意增加每日罰款，有學員上了4年，一家3口就欠陳女3千3百萬，可見陳女收取王姓母子的學費並非課程對價，判定陳、張以背於善良風俗之方法，逼王姓母子給付鉅款，應連帶返還王母684萬2460元、王男650萬7100元。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北猴「站貨車車頭」燦笑玩命！離譜畫面曝光　警要開罰了
超暖！　身價10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」
大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」：待不下去
茶行闆娘遭毒駕撞死　「單腳勇士」孫悲痛：上天考驗有點多
台北101國慶煙火A、B計畫曝光　賈永婕擔憂：請保佑我
郭書瑤解放內衣炸E級上圍！　「低胸溢出超兇事業線」激辣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他南港citylink砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

開朗茶行闆娘遭毒駕撞死「單腳勇士」孫悲痛：上天給的考驗有點多

幼兒園傳虐童！男師抱女童坐腿　高市府公布負責人姓名...5師停職

斷了18天！馬太鞍溪橋涵管便道通車...限5噸以下　居民放炮慶祝

課輔猥褻女學生！大腿、背部來回摸　詭辯「拍打舒緩」狼師下場曝

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／八里台北港外重大車禍！汽車高速逆撞腳踏車　騎士命危

快訊／衝茶行撞死闆娘BMW男醒了！已做完筆錄　明毒駕致死罪移送

快訊／台64線重機自撞護欄！騎士墜10多公尺高架橋　雙腿骨折命危

白色保時捷疑為閃狗失控！一連衝撞7車　車頭爛毀慘況曝光

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

他南港citylink砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

開朗茶行闆娘遭毒駕撞死「單腳勇士」孫悲痛：上天給的考驗有點多

幼兒園傳虐童！男師抱女童坐腿　高市府公布負責人姓名...5師停職

斷了18天！馬太鞍溪橋涵管便道通車...限5噸以下　居民放炮慶祝

課輔猥褻女學生！大腿、背部來回摸　詭辯「拍打舒緩」狼師下場曝

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／八里台北港外重大車禍！汽車高速逆撞腳踏車　騎士命危

快訊／衝茶行撞死闆娘BMW男醒了！已做完筆錄　明毒駕致死罪移送

快訊／台64線重機自撞護欄！騎士墜10多公尺高架橋　雙腿骨折命危

白色保時捷疑為閃狗失控！一連衝撞7車　車頭爛毀慘況曝光

他南港citylink砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

新人歌手拍MV「慘遇豪雨攪局」場景全淹水　傻眼：太誇張

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

呂文婉手拿國旗慶國慶！　燦笑喊：中華民國生日快樂

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

峴港必吃披薩餐廳「Pizza 4P’s」　現點現做、24種口味185元起

國慶日暨煙火助攻南投茶博　千人擂茶排成國徽12道光芒

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

挑戰賽首戰湧進13124人破澄清湖紀錄！歷年第四高

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

社會熱門新聞

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

連鎖店按摩爆性侵！男技師指姦女顧客

神說吸金45億鈔票磚曝光　兩波起訴64人

快訊／南港citylink驚傳砍人！19歲男停車場遇襲中刀

即／員林國慶夜送肉粽　路線強碰煙火車流

他偷鳳梨酥藏飯店　兩手空空逛大街30分鐘

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

瑞芳礦洞驚見「戴頭燈」人骨　初判死亡逾半年

即／衝進茶行撞死闆娘　BMW男醒了

「牙痛男」舉手站路中被撞　四肢骨折慘死

即／台64線重機自撞護欄　騎士墜10多公尺命危

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

茶行闆娘被稱活菩薩　孝子悲：不敢去殯儀館

更多熱門

相關新聞

這群人停更內幕！前成員察覺異狀

這群人停更內幕！前成員察覺異狀

YouTuber團體「這群人TGOP」2023年宣布停更，2024年1月底播出最後企劃，當時成員兼製作人石頭曾透露主因「公司營運上出了狀況」。曾是「這群人」二軍成員的小宮如今爆料內幕，自己當下完全不知道要被停更，也曾因為人情壓力報名心靈課程。

遭職場權勢性騷8年　她竟被指責

遭職場權勢性騷8年　她竟被指責

心理師指教科書無知見心理學派

心理師指教科書無知見心理學派

心靈課程引爭議　專業心理師列「4原則」

心靈課程引爭議　專業心理師列「4原則」

心靈課程疑涉洗腦詐騙　內政部：依人團法最重可予以解散

心靈課程疑涉洗腦詐騙　內政部：依人團法最重可予以解散

關鍵字：

心靈課程

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面