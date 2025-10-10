　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

一名38歲人妻已和丈夫育有2個女兒，婆婆仍要求她生兒子。（示意圖／翻攝自photoAC）
▲一名38歲人妻已和丈夫育有2個女兒，婆婆仍要求她生兒子。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

「這句話我一直藏在心中，因此我患上憂鬱症。」一名人妻訴苦道，她今年已經38歲，和老公已經育有2個女兒，婆婆卻以「生兒子才對得起祖先」為由要她繼續生，而當她拒絕婆婆時，婆婆還指責她「真不孝」、「女生嫁出去以後家業祭祖誰要承繼？」讓她感到相當難過。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，她和丈夫結婚5年，育有2個可愛的女兒，婆婆卻多次要求他們應該再生1名男孩，才對得起丈夫家的祖先。

人妻說到，她鼓起勇氣向婆婆坦白，自己今年已經38歲，屬於高齡產婦，再懷孕對身體沒那麼好，相關風險也不小，因此沒有打算再生，怎料婆婆竟嗆她「妳這樣真不孝，對不起李家祖先」、「不能為李家添丁，女生嫁出去以後家業祭祖誰要承繼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻無奈表示，「這句話我一直藏在心中，因此我患上憂鬱症。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「不能生兒子，是她兒子問題啊」、「是有皇位要繼承嗎？」、「人死都不知道去哪了還擔心沒人祭祖，她確定生兒子一定會替過世的列祖列宗祭祖嗎？可笑」、「如果又生女生呢？又不是想生男生就生男生」、「我都叫我婆婆趕快生，再幫我女兒生個叔叔來」、「為了別人而讓自己憂鬱症嗎？嗯，感覺不值，我想媽媽應該不會希望自己女兒這樣難過」、「不用理她，最多離婚，不要傷了自己身體」、「不必跟她解釋，對這種長輩一律說好，一律默默在旁，也不必跟她閒話家常」。

延伸閱讀
她以為只是玩晚了點！中秋過後等不到爸爸接回家　兩天後才知父親陳屍家中
知名按摩店爆猥褻性侵！男技師噁喊「怎不叫了，認命了嗎」　店家道歉了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

「新手部長上任滿月！」　李洋曝真實心情：大家的期待都收到了

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

騙過驗鈔機！超商店員「2招識破」500元假鈔　苦主：我也收過

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

國慶連假清境農場人潮湧現「山坡全是遊客」　入園優惠拚3天破萬

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

「新手部長上任滿月！」　李洋曝真實心情：大家的期待都收到了

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

騙過驗鈔機！超商店員「2招識破」500元假鈔　苦主：我也收過

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

國慶連假清境農場人潮湧現「山坡全是遊客」　入園優惠拚3天破萬

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

女星「粉色蕾絲睡衣」找到了！　一件17000台幣

她停機車格卻吃罰單　原因讓她嘆當繳學費

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發

定期定額0050還要再買台積電？　網給建議

國慶連假天氣曝　第一波「東北季風」下週到

快訊／菲律賓外海7.4強震　氣象署發布海嘯消息

貴人來了！　4生肖喜迎大豐收

「環太平洋地震帶」全球最活躍！80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

快搶！連假1800份購物金限時快閃

更多熱門

相關新聞

夫突過世「她獨養3子」　婆婆：錢不能留給妳這個外人

夫突過世「她獨養3子」　婆婆：錢不能留給妳這個外人

律師劉韋廷表示，一名女子的老公突然走了，什麼都來不及，她抱著三個孩子還在哭，「婆婆就說，錢不能留給我這個外人…婆婆還威脅我，如果不過戶，她就要告我，把財產拿回去。」

被婆婆說愛計較！媳婦不忍了「直球對決」

被婆婆說愛計較！媳婦不忍了「直球對決」

找人修馬桶！婆婆碎念「這樣怎麼當媽媽」

找人修馬桶！婆婆碎念「這樣怎麼當媽媽」

大姑飛日求顧娃　回台送「用過備品」她傻眼

大姑飛日求顧娃　回台送「用過備品」她傻眼

春節大掃除爆衝突！婆婆控媳揪她頭髮拖到馬路

春節大掃除爆衝突！婆婆控媳揪她頭髮拖到馬路

關鍵字：

婆媳生兒子香火傳宗接代

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面