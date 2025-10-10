已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症



「這句話我一直藏在心中，因此我患上憂鬱症。」一名人妻訴苦道，她今年已經38歲，和老公已經育有2個女兒，婆婆卻以「生兒子才對得起祖先」為由要她繼續生，而當她拒絕婆婆時，婆婆還指責她「真不孝」、「女生嫁出去以後家業祭祖誰要承繼？」讓她感到相當難過。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，她和丈夫結婚5年，育有2個可愛的女兒，婆婆卻多次要求他們應該再生1名男孩，才對得起丈夫家的祖先。

人妻說到，她鼓起勇氣向婆婆坦白，自己今年已經38歲，屬於高齡產婦，再懷孕對身體沒那麼好，相關風險也不小，因此沒有打算再生，怎料婆婆竟嗆她「妳這樣真不孝，對不起李家祖先」、「不能為李家添丁，女生嫁出去以後家業祭祖誰要承繼？」

人妻無奈表示，「這句話我一直藏在心中，因此我患上憂鬱症。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「不能生兒子，是她兒子問題啊」、「是有皇位要繼承嗎？」、「人死都不知道去哪了還擔心沒人祭祖，她確定生兒子一定會替過世的列祖列宗祭祖嗎？可笑」、「如果又生女生呢？又不是想生男生就生男生」、「我都叫我婆婆趕快生，再幫我女兒生個叔叔來」、「為了別人而讓自己憂鬱症嗎？嗯，感覺不值，我想媽媽應該不會希望自己女兒這樣難過」、「不用理她，最多離婚，不要傷了自己身體」、「不必跟她解釋，對這種長輩一律說好，一律默默在旁，也不必跟她閒話家常」。

