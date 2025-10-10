邱垂正：去年獲准定居台灣港澳人士創近10年新高

▲陸委會舉辦國慶晚宴。（圖／翻攝陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會9日晚間舉辦國慶晚宴，邀請來自港澳的台商台鄉社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體及各界重要人士等近300位賓客一同慶賀中華民國114生日。陸委會主委邱垂正也在會上特別提到，2024年獲准定居台灣的港澳人士高達2024人，創近十年新高。

邱垂正致詞時表示，今年參加中華民國十月國慶的港澳朋友比去年更加踴躍，代表我們所堅持的自由民主信念與兩岸和平路線，受到越來越多人的認同與肯定。

邱垂正指出，台灣是亞洲民主的典範，也是自由多元價值的守護者。近10年來，有超過7萬4千位港澳朋友選擇來台居留，將近1萬5千人在台落地生根。2024年獲准定居的港澳朋友們更高達2024人，創近十年新高，渠等在台各個領域發光發熱，為台灣的發展注入豐沛、蓬勃的能量。

邱垂正提到，上個月花蓮光復鄉堰塞湖災情，不乏港澳朋友投入救災，充分展現不分你我、同舟共濟的互助精神，成為台灣公民社會的新興力量。邱垂正也期盼災區能早日復原，並邀請更多港澳朋友支持花蓮當地觀光。

邱垂正強調，中華民國台灣是我們共同的國家與家園，也是區域和平繁榮的前沿。近年來，中共對台灣的極限式複合施壓，包括軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、認知作戰、法律戰，以及灰色地帶侵擾等，這些都是舉世公認，造成兩岸緊張與台海不安的根源因素。政府將持續依循總統提出的「和平四大支柱行動方案」，強化國家安全韌性，守護台海和平穩定。