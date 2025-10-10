王世堅神曲再進化！　熱血《堅定系》網友全點頭

記者葉國吏／綜合報導

民進黨立委王世堅最近被中國網友將他質詢片段剪成歌曲《沒出息》爆紅，王世堅本人都點頭說有料。不過網友無極限，已經有人利用AI技術把王世堅的《沒出息》製作成日本動漫版MV，馬上造成網路瘋傳。

近期社群平台瘋傳王世堅過去質詢的影片，還有網友剪成歌曲《沒出息》，歌詞包括「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」、「你哭什麼哭啊、沒出息」、「你在哽咽什麼啦」等過去質詢片段。

王世堅8日表示，網路世界實在太神奇了啦，充滿生命力、創造力，那各類的人才、天才、鬼才都有，「我嘆為觀止」。不過現在王世堅的《沒出息》再進階了。臉書粉專「昭日ai电波」9日推出MV版的《沒出息》，王世堅看完可能會再一次嘆為觀止。

▲網友再將王世堅的沒出息歌曲改編成《堅定系》。（圖／翻攝臉書／昭日ai电波）

這部《沒出息》MV採用日本熱血動畫風格製成，粉專小編寫道「我就做了一首主題曲：《堅定系》。裡面加入了動漫元素和熱血節奏，也放進一些正向的歌詞，希望這股「堅定系」的能量，能給大家一點鼓勵 。」

影片曝光後馬上吸引網路瘋傳，網友紛紛留言「委員應該跟你把這首歌跟MV給買下來當專屬登場MV」、「很讚耶！！！連播+大量廣告搞不好真的可以贏回台北市！」、「競選歌曲有了。」