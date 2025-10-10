　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅神曲再進化！　熱血《堅定系》網友全點頭

記者葉國吏／綜合報導　

民進黨立委王世堅最近被中國網友將他質詢片段剪成歌曲《沒出息》爆紅，王世堅本人都點頭說有料。不過網友無極限，已經有人利用AI技術把王世堅的《沒出息》製作成日本動漫版MV，馬上造成網路瘋傳。

近期社群平台瘋傳王世堅過去質詢的影片，還有網友剪成歌曲《沒出息》，歌詞包括「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」、「你哭什麼哭啊、沒出息」、「你在哽咽什麼啦」等過去質詢片段。

王世堅8日表示，網路世界實在太神奇了啦，充滿生命力、創造力，那各類的人才、天才、鬼才都有，「我嘆為觀止」。不過現在王世堅的《沒出息》再進階了。臉書粉專「昭日ai电波」9日推出MV版的《沒出息》，王世堅看完可能會再一次嘆為觀止。

▲▼網友再將王世堅的沒出息歌曲改編成《堅定系》。（圖／翻攝臉書／昭日ai电波）

▲網友再將王世堅的沒出息歌曲改編成《堅定系》。（圖／翻攝臉書／昭日ai电波）

這部《沒出息》MV採用日本熱血動畫風格製成，粉專小編寫道「我就做了一首主題曲：《堅定系》。裡面加入了動漫元素和熱血節奏，也放進一些正向的歌詞，希望這股「堅定系」的能量，能給大家一點鼓勵 。」

影片曝光後馬上吸引網路瘋傳，網友紛紛留言「委員應該跟你把這首歌跟MV給買下來當專屬登場MV」、「很讚耶！！！連播+大量廣告搞不好真的可以贏回台北市！」、「競選歌曲有了。」

10/08 全台詐欺最新數據

王世堅神曲再進化！　熱血《堅定系》網友全點頭

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

民進黨立委王世堅以敢言敢批、情緒激昂著稱，長年在議場上的火爆質詢經常成為網路熱議話題。近日，他的「金句」更意外跨越海峽，被中國網友改編成網路神曲〈沒出息〉，在抖音上爆紅，隨後更傳回台灣，引發模仿與惡搞熱潮，成為新一波兩岸社群現象。

王世堅質詢改編神曲《沒出息》爆紅　高嘉瑜哭喊：我都還沒出唱片

王世堅質詢改編神曲《沒出息》爆紅　高嘉瑜哭喊：我都還沒出唱片

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：沆瀣一氣！

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：沆瀣一氣！

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

