他滑到2026年2月「一看畫面超舒壓」！ 4萬人朝聖：完美

▲2026年2月完美對齊4周。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

明（2026）年過年放長達9天，而一名網友驚訝發現，2月的月曆超整齊，2月1日剛好是星期日、28日是星期六，整個月剛好填滿4周，引萬人驚呼「強迫症被治癒了！」還有人發現「每月1號是星期日就會出現13號星期五」，另有網友興奮表示「2/14到2/22放春節9天」。

一名網友在Threads表示，他好奇點開iPhone的月曆，滑到2026年2月的時候，發現當月有完整的4個星期，讓原PO感到非常有趣。

可見2月1日是星期天，恰好2月只有28天，因此填好填滿整個4周，引來4萬多名網友驚呼「好完美」、「強迫症忽然覺得舒服」、「看起來整齊漂亮」、「沒有強迫症的人看了都舒服」、「好整齊！如果1號在星期一就更完美了」、「冷知識」。

其中一名網友則發現，「更可怕的是，每個月的1號是星期日的話，那個月就會有13號星期五」、「2月13日黑色星期五」。

其他網友注意到另一個重點，「我的眼睛瞬間停留在2/14至2/22都不用上班」、「明年2/14過年喔」、「而且上班天數超少！超爽」。

關於明年假期，行政院核定115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120日。其中，3日以上之連續假期計有9個，分別為2月14日到22日的農曆春節假期，共計9日；228和平紀念日，2月27、28日及3月1日放假，共3天；兒童節及清明節，4月3日到6日放假，共4天。

▼2026年行事曆。（圖／人事行政總處提供）

