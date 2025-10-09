出國注意！桃機「這時段」啟動管制　民眾小心趕不上飛機

▲桃園機場將進行航站南路行車動線調整施工，施工期間會暫時封閉T2 3F出發層車道。（示意圖；本刊資料照）

國慶連假將至，不少民眾準備趁連假機會出國，不過旅客們要注意了，桃園機場本月13日晚間10時起連續6小時進行航站南路第2-3階段道路線型調整切換作業，提醒旅客多加留意。

桃機表示，為配合第三航廈工程推動及航站南路道路工程，公司預計10月13日22:00至10月14日凌晨04:00，利用夜間進行航站南路往T2 3F出發層行車動線南偏切換作業，施工期間將封閉航站南路往T2 3F出發層車道，欲往T2 3F出發層之用路人，請經西四路繞行P4停車場後前往。

桃機說，施工期間請往T2 3F出發層之用路人依標誌引導並配合交維人員指揮，小心慢行。

另，桃機建議自行開車的旅客「提前出發」，以免行程延誤，同時鼓勵旅客往來機場搭乘國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前也可透過機場官方網站查詢最新動態。



