　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國注意！桃機「這時段」啟動管制　民眾小心趕不上飛機

桃園機場航站南路第2-3階段道路線型調整切換作業，將暫時封閉T2 3F出發層車道。（示意圖；本刊資料照）

▲桃園機場將進行航站南路行車動線調整施工，施工期間會暫時封閉T2 3F出發層車道。（示意圖；本刊資料照）

圖文／鏡週刊

國慶連假將至，不少民眾準備趁連假機會出國，不過旅客們要注意了，桃園機場本月13日晚間10時起連續6小時進行航站南路第2-3階段道路線型調整切換作業，提醒旅客多加留意。

桃機表示，為配合第三航廈工程推動及航站南路道路工程，公司預計10月13日22:00至10月14日凌晨04:00，利用夜間進行航站南路往T2 3F出發層行車動線南偏切換作業，施工期間將封閉航站南路往T2 3F出發層車道，欲往T2 3F出發層之用路人，請經西四路繞行P4停車場後前往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃機說，施工期間請往T2 3F出發層之用路人依標誌引導並配合交維人員指揮，小心慢行。

另，桃機建議自行開車的旅客「提前出發」，以免行程延誤，同時鼓勵旅客往來機場搭乘國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前也可透過機場官方網站查詢最新動態。


更多鏡週刊報導
東北風增強「今日變天、11縣市防強風」　一圖掌握國慶連假天氣
楓葉姐姐「中秋限定」嫦娥裝太美！　超近距離飯撒粉絲暴動
不單靠戒菸！醫師揭靠4大飲食習慣防肺癌　一招「風險大減35%」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵上最吵的不是孩童　官方統計出爐
嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對
台灣首入選米其林星鑰　4飯店奪「一星」
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝
日本首度觀測「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~9
快訊／台積電史上最強Q3！9月營收優於市場預期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出國注意！桃機「這時段」啟動管制　民眾小心趕不上飛機

賴清德1句話「川普正偷偷開心」　她笑：終於進入權力遊戲了

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計：逾7成噪音來自手機、影片

滿桌香菜料理！男友稱「想讓妳接受」 她氣炸分手網挺：測試底線

受災車輛補助「汽車大型重機5萬、機車1萬」　2天630輛申請

Fumi阿姨「醫學系友人突傳1張圖」　右手有亮點！北捷嬤現身台大

嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場超崩潰！老師火大了

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

出國注意！桃機「這時段」啟動管制　民眾小心趕不上飛機

賴清德1句話「川普正偷偷開心」　她笑：終於進入權力遊戲了

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計：逾7成噪音來自手機、影片

滿桌香菜料理！男友稱「想讓妳接受」 她氣炸分手網挺：測試底線

受災車輛補助「汽車大型重機5萬、機車1萬」　2天630輛申請

Fumi阿姨「醫學系友人突傳1張圖」　右手有亮點！北捷嬤現身台大

嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場超崩潰！老師火大了

道奇貝茲：我們仍領先2勝　冷靜看待費城人打線甦醒

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

死語復活！宇宙人方Q爆「昔0204電話盛況」：公共電話被打壞

當永續遇見美味　雙十連假來竹風好市集嚐美食

日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

展現對台重視　外交部：日本28名議員組慶賀團訪台參加國慶活動

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

Andy「這是我做過最後悔的決定」！困澎湖機場6hrs：miss掉就沒了

中義外長會談　王毅：希望義方繼續恪守一中原則

集保結算所前進哈薩克世界集保論壇　分享永續金融實踐

【一個她以後可能會忘的畫面】舅舅默默陪伴外甥女長大 只求成為童年風景的一角QQ

生活熱門新聞

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

快訊／台北捷運今早傳列車故障　乘客擠爆月台

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　網勸分手

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

林口某幼兒園「聲明稿曝光」

最帥國軍被質疑「送公發帽」　新視角破除謠言

獨／全真倒閉「欠稅」難討　國稅局扣押「失敗」

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場崩潰

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

女神「現身災區清水溝」！

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面