國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣駐日代表處昨（8）日晚間在東京大倉飯店舉辦114年國慶酒會，吸引超過千人出席。現場包括日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠、日華議員懇談會會長古屋圭司、日本台灣交流協會會長隅修三、參政黨黨代表神谷宗幣及立憲民主黨參議員蓮舫等政商雲集，強調「台灣有事就是日本有事」，展現台日友好與堅守和平民主價值。

駐日代表李逸洋致詞指出，台灣在經濟與科技領域表現亮眼，股市市值位居全球第8，人均GDP預計明年將突破4萬美元。他表示，台灣生產全球95%的先進晶片與90%的AI伺服器，並在矽光子技術上取得突破，將持續與日本等民主夥伴強化供應鏈韌性，共同守護台海和平。他也透露，台灣明年國防預算將占GDP的3.32%，2030年前將提高至5%。

隅修三則代表日本台灣交流協會致詞，除了針對台灣近期因颱風受創表達慰問外，也強調無論日本政局如何變化，政府對台友好立場始終不變。他指出，當前國際局勢動盪，自由與人權價值飽受威脅，唯有日本與台灣這樣的民主夥伴攜手合作，才能維護亞太地區穩定。

古屋圭司在4日自民黨總裁選舉後，獲得黨總裁高市早苗指定擔任選舉對策委員長。他致詞時表示，日華議員懇談會目前已有超過300名國會議員加入，並成功推動讓與日本人結婚的台灣配偶在戶籍上標示「台灣」，象徵人權與尊嚴的重大進展。他強調，隨著台積電投資熊本帶來的效益，日台合作正從半導體延伸至能源與安全保障領域。

根據《全日本新聞網》，古屋圭司引述已故前首相安倍晉三的名言「台灣有事，就是日本有事」，呼籲日本、台灣、美國、歐盟等共享民主價值的國家應團結一致，因應中國威脅，阻止「台灣有事」的情況發生。

安倍昭惠則以特別來賓身分出席，她表示，丈夫安倍晉三生前與台灣情誼深厚，每次造訪都感受到台灣人民的溫暖與懷念。她提到，政治大學近日成立「安倍晉三研究中心」，希望能延續安倍理念，深化日台關係。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日韓要聞台灣有事國慶酒會駐日代表處安倍昭惠李逸洋古屋圭司蓮舫

