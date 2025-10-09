日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣駐日代表處昨（8）日晚間在東京大倉飯店舉辦114年國慶酒會，吸引超過千人出席。現場包括日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠、日華議員懇談會會長古屋圭司、日本台灣交流協會會長隅修三、參政黨黨代表神谷宗幣及立憲民主黨參議員蓮舫等政商雲集，強調「台灣有事就是日本有事」，展現台日友好與堅守和平民主價值。

駐日代表李逸洋致詞指出，台灣在經濟與科技領域表現亮眼，股市市值位居全球第8，人均GDP預計明年將突破4萬美元。他表示，台灣生產全球95%的先進晶片與90%的AI伺服器，並在矽光子技術上取得突破，將持續與日本等民主夥伴強化供應鏈韌性，共同守護台海和平。他也透露，台灣明年國防預算將占GDP的3.32%，2030年前將提高至5%。

隅修三則代表日本台灣交流協會致詞，除了針對台灣近期因颱風受創表達慰問外，也強調無論日本政局如何變化，政府對台友好立場始終不變。他指出，當前國際局勢動盪，自由與人權價值飽受威脅，唯有日本與台灣這樣的民主夥伴攜手合作，才能維護亞太地區穩定。

古屋圭司在4日自民黨總裁選舉後，獲得黨總裁高市早苗指定擔任選舉對策委員長。他致詞時表示，日華議員懇談會目前已有超過300名國會議員加入，並成功推動讓與日本人結婚的台灣配偶在戶籍上標示「台灣」，象徵人權與尊嚴的重大進展。他強調，隨著台積電投資熊本帶來的效益，日台合作正從半導體延伸至能源與安全保障領域。

根據《全日本新聞網》，古屋圭司引述已故前首相安倍晉三的名言「台灣有事，就是日本有事」，呼籲日本、台灣、美國、歐盟等共享民主價值的國家應團結一致，因應中國威脅，阻止「台灣有事」的情況發生。

安倍昭惠則以特別來賓身分出席，她表示，丈夫安倍晉三生前與台灣情誼深厚，每次造訪都感受到台灣人民的溫暖與懷念。她提到，政治大學近日成立「安倍晉三研究中心」，希望能延續安倍理念，深化日台關係。